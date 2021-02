Psychische Folgen der Pandemie : Kinder und Jugendliche sind besonders belastet

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch Jugendforscher und Fachärzte sehen Kinder und Jugendliche in einer sehr belastenden Situation, warnen aber davor, die Folgen zu dramatisieren. „Eine ganze Generation Corona wird es nicht geben“, sagt etwa Klaus Hurrelmann von der Hertie School in Berlin, der die Jugend seit vielen Jahren erforscht. Anders als in früheren Generationen sei ein großer Teil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen von heute krisenerprobt und politisch sensibel. Sie sähen den Klimawandel als große Katastrophe. Die Corona-Krise erlebten sie vor diesem Hintergrund. „Sie haben das intellektuelle Rüstzeug, um die aktuelle Krise zu überstehen.“

Mit Blick auf entsprechende Umfragen hält der Jugendforscher diese Gruppe für die größte. Er schätzt ihren Anteil auf etwa vierzig Prozent. Für eine zweite Gruppe folge jetzt eine große Phase der Unsicherheit, weil unklar sei, ob sie zum Beispiel ihren gewünschten Studienplatz erhalten oder der Einstieg ins Berufsleben problemlos gelingt, so Hurrelmann. Das sei Zittern auf hohem Niveau.

Die größten Sorgen macht sich der Forscher um eine dritte Gruppe von Jugendlichen, die schon vor der Krise zu den Benachteiligten zählten. Dass die Ungleichheit steigt, hält er für ausgemacht. „Die gut Positionierten kommen irgendwie durch. Wer schon vorher schlecht dastand und auch vom Elternhaus nicht gut unterstützt wurde, gerät jetzt in richtige Schwierigkeiten.“

„Nicht jede Belastung führt zur Depression“

Auch Michael Kölch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, warnt vor pauschalen Prognosen. Er sieht keine Hinweise darauf, dass die Kontaktbeschränkungen der psychischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen generell und dauerhaft schadeten. Es gebe andere Effekte: „Die Erfahrung, die ein Kind gemeistert hat, stärkt dessen Persönlichkeit“, sagte er. Besonders die Heranwachsenden seien „extrem anpassungsfähig“. Heike Friedewald von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe weist darauf hin, dass in der öffentlichen Debatte über die psychischen Folgen der Pandemie der falsche Eindruck entstanden sei, dass psychische Belastungen und psychische Erkrankungen dasselbe seien. „Nicht alle, die unter Belastung stehen, reagieren mit einer Depression.“

Dadurch, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, können dort psychische Probleme nicht mehr frühzeitig erkannt werden. Damit verlagert sich der Druck auf die Kliniken und Therapiepraxen. „Unsere Klinik ist zu 95 Prozent ausgelastet“, sagt Martin Holtmann, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik in Hamm. „Wir können noch mehr Patienten aufnehmen“, sagt Holtmann, aber es werde durch die Abstands- und Hygieneregeln zu einer Herausforderung.

Etwa ein Drittel seiner jungen Patienten leidet Holtmann zufolge unter Depressionen. All die positiven Stimuli wie Schule, Freunde und Sport fehlten momentan. „Wer ohnehin zur Depression neigt, fällt tiefer hinein.“ Gar einen „sprunghaften Anstieg“ gebe es bei Essstörungen. Die Behandlungsplätze dafür seien in Hamm vollständig belegt, und auch die ambulanten Angebote würden überrannt. Betroffen seien vor allem sehr ehrgeizige Mädchen. Wenn diese ihre Leistungen nicht in der Schule, im Sport oder im Musikunterricht bestätigt sähen, dann sähen sie keine andere Möglichkeit, „als ihren Selbstwert über die Ernährung zu heben“.

Jugendliche wollen wahrgenommen werden

Auch Beate Großegger vom Institut für Jugendkulturforschung sieht dieses Problem. Für Jugendliche sei es extrem wichtig, sich wahrgenommen zu fühlen; nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie sich so entwickelten und verorteten. Dass die Jugendlichen nun mehr in sozialen Netzwerken aktiv seien, beschreibt sie als Ausweichstrategie.

Großegger stimmt mit den anderen Wissenschaftlern darin überein, dass nur ein kleiner Teil der Kinder und Jugendlichen behandlungsbedürftige Probleme habe, ein Großteil aber erschöpft sei. Familienministerin Giffey betonte, die stufenweise Öffnung von Kitas und Schulen sei „jetzt vorrangig vor anderen Lockerungen“.