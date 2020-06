Pandemie in NRW : Laschet hatte keine Wahl

Für die Einwohner der Kreise Gütersloh und Warendorf ist es ein Déjà-vu der unangenehmsten Art: Kaum ist die Kurve, die das Infektionsgeschehen rund um Covid-19 abbilden soll, abgeflacht und die „neue Normalität“ schon fast Alltag, ist es mit den neuen-alten Freiheiten wieder vorbei. Für Hunderttausende heißt es nun abermals, sich so zu verhalten, dass es nicht zu Zuständen wie im März in Italien oder in Spanien kommt. So sieht es jedenfalls das Regelwerk vor, das bundeseinheitlich dafür sorgen soll, dass aus lokalen Corona-Ausbrüchen keine regionalen Epidemien und erst recht keine zweiten oder sogar dritten „Wellen“ werden.

Daher blieb Ministerpräsident Laschet am Dienstag nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv keine Wahl. Denn der Rheinländer, der Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU nachfolgen will, darf nicht einmal entfernt den Anschein erwecken, er nehme das Ausbruchsgeschehen nicht ernst. Dann nämlich würde sich womöglich der Eindruck aus den ersten Wochen des „Lockdowns“ bestätigen, Laschet sei im Unterschied zum bayerischen Ministerpräsidenten Söder (CSU), der sich in puncto staatstragender Seriosität kaum überbieten lässt, und der krisenerprobten Bundeskanzlerin Angela Merkel eher als Bruder Leichtfuß unterwegs. Überdies liefe der Düsseldorfer Ministerpräsident bei schlechtem Krisenmanagement Gefahr, als Schönwetterpolitiker wahrgenommen zu werden und damit den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien zu verwirken.

Für die vom (befristeten) Lockdown betroffenen Bürger in Ostwestfalen und im Münsterland ist das kein Trost, im Gegenteil. Kurz vor dem Beginn der Sommerferien müssen sie insofern Versäumnisse ausbaden, als Bund und viele Länder den Umtrieben der Fleischwirtschaft viele Jahre wider besseres Wissen tatenlos zugeschaut haben. Jetzt für ein Ende der Werkverträge und ein Tierwohllabel einzutreten ist wohlfeil. Wenn Laschets Arbeitsminister Laumann (CDU) sich mit den Worten zitieren lässt, die Missstände in der Fleischindustrie seien „seit Jahren bekannt“, dann muss sich auch sein Ministerpräsident (wie viele andere Politiker) fragen lassen, wo sie in all den Jahren gewesen sind. Jemals in den Sammelunterkünften der Arbeiter aus Osteuropa oder in den Tierfabriken in Deutschland?