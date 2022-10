Tübingen ist überall : Menetekel für die Grünen, Ansporn für die CDU

Eine ökologische Politik, die am Ergebnis orientiert ist und nicht an Glaubenssätzen, hat in Deutschland das Zeug zur absoluten Mehrheit. Nicht unbedingt für die Grünen.

Konservative in den Reihen der Grünen: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer Bild: dpa

Die CDU wird die Tübinger Oberbürgermeisterwahl mindestens so aufmerksam verfolgt haben wie die Grünen. Der Unterschied: Die CDU hätte gern mehr von der Sorte Boris Palmers, um an alte Zeiten anknüpfen zu können; den Grünen hingegen ist die Be­liebtheit Palmers schon wieder verdächtig, weil für sie in seinem Fall die Grenzen zum Rechtspopulismus fließend geworden sind.

Für beide Parteien ist diese Wahl aber gleichermaßen ein Symptom. Die grünen Funktionäre haben sich schwer verrechnet, dass die Popula­rität ihrer Partei darauf beruhen könnte, Glaubenssätze seien mächtiger als die Wirklichkeit. Palmer aus der Partei ausschließen zu wollen, nicht et­wa, weil er schlechte Arbeit leistete, sondern weil er sagte, was nicht ge­sagt werden darf, war ein Akt ideologischen Wächtertums. Dass nun sein grandioser Wahlsieg dazu führt, dass die Partei wieder auf ihn zukommt, zeigt das Dilemma, das da­hintersteckt.

Die CDU ist, wie alle anderen Parteien auch, sicher nicht ideologiefrei. Aber ihr Markenzeichen war immer die Fähigkeit, Ideen nicht um ihrer selbst willen zu verfolgen, sondern sie der Aussicht auf Erfolg zu unterwerfen. Klassisch ist der Spruch Helmut Kohls, entscheidend sei in aller Politik, was hinten rauskommt.

Pragmatismus ist das Wesen der CDU, nicht der Grünen

In Tü­bingen hieß das allerdings: Die CDU verzichtete auf einen eigenen Kandidaten, weil ihr Trittbrettfahren lieber war als ein Kandidat um des Kandidaten willen. Solcher Pragmatismus, der ihr oft als Opportunismus ausgelegt wird, gehört aber zum Wesenskern der CDU. Bei den Grünen ist es umgekehrt. Wenn sie pragmatisch handeln, siehe Berlin, wird das als be­sonders große Leistung, als Selbstüberwindung und als politisches Reifezeugnis gedeutet.

Palmer eckte in seiner Partei immer dann an, wenn er die Leute mit seinen nassforschen Überspitzungen in ihren Alltagserfahrungen abholte. Dass seine Entgleisungen oder bedachten Provokationen als „Rassismus“ diffamiert wurden, sollte verhindern, dass sich diese Erfahrungen und deren prag­matische Anerkennung gegen linkes, „er­wachtes“ Bewusstsein durchsetzen.

Aus­gerechnet in einer Universitätsstadt wurde diese Haltung abgestraft. Gelingen konnte das nur, weil viele CDU-Wähler jemanden gefunden hatten, mit dem sie sich identifizieren und mit dem sie gleichzeitig den Grünen eins auswischen können. CDU und Grüne, das ist das Besondere an diesen beiden Parteien, stoßen sich ab, ziehen sich aber auch an.

Doch Trittbrettfahren ist ein riskantes Geschäft. Im schwarz-grünen Magnetismus fehlt der CDU, was die Grünen im Überfluss haben. Der Ruf nach mehr Prinzipientreue, nach Programmatik und Standfestigkeit, der die Zeit nach Merkel prägt, ist die Kehrseite des Pragmatismus. Palmer wurde dafür gewählt, dass er seine Stadt unorthodox durch die Pandemiekrise steuerte, dass er ihre Klimabilanz geschickt verbesserte, dass er nicht nur redete, sondern auch handelte. Aber er blieb, bei aller Volks- und Praxisnähe, ein Grüner.

CDU-Politiker haben es schwerer

CDU-Politiker haben es da weit schwerer. Handeln sie im „grünen“ Sinne, stellt sich ihnen schnell die Frage, was sie ei­gentlich von Grünen noch unterscheidet. Palmer und Kretschmann hingegen widerfährt es nur selten, dass ihnen vorgeworfen wird, als „Konservative“ seien sie doch in der falschen Partei.

Der Wink, den Tübingen der CDU in dieser Verlegenheit gibt, ist überdeutlich. Die meisten Wähler wollen Erfolge sehen, und nicht, dass ihnen das richtige Bewusstsein verordnet wird, wollen, dass ihr Alltag funktioniert, und nicht, dass er dem Schnickschnack intellektueller Tugendwächtern zu gehorchen hat, wollen grüne Politik, aber nicht, dass sie ihnen mit der antikapitalistischen, antirassistischen, antisexistischen Peitsche eingetrieben wird. Die diente auch in Tü­bingen nicht der Aufklärung, sondern der erzieherischen Einschüchterung. Das macht das Wahlergebnis zu einer so großen Wohltat.

Der CDU sollte dieser Teil einer politischen Energiewende wesentlich leichter fallen als den Grünen. Sie wird sich von Fehlentscheidungen der Merkel-Zeit einfacher lösen können als die Grünen von den Lebenslügen ihrer Gründergeneration und dem identitätspolitischen Irrweg der Jüngeren.

Abwanderung nach links wie rechts ist im Falle der CDU jeweils die Folge von Inkonsequenz: in die eine Richtung, weil Klimaschutz nicht ernst genug genommen wird, in die an­dere Richtung, weil der Klimakurs zwar ernst genommen, aber durch traditionsfeindliche Anbiederungen an den Zeitgeist entwertet wird.

Die Grünen werden Tübingen als Menetekel begreifen müssen. Entweder sie entwickeln sich zur bürger­lichen Ökopartei, die nicht ständig über ihren Schatten springen muss, oder sie fristen ein Nischendasein, wo alles stimmt, aber nichts passt. Eine ökologische Politik, die am Ergebnis orientiert ist und nicht an Glaubenssätzen, hat in Deutschland das Zeug zur absoluten Mehrheit.