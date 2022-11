Pakt für den Rechtsstaat : Wofür der Justizminister Geld ausgeben will

Marco Buschmann hat sein Angebot an die Länder konkretisiert. Doch etliche seiner Vorschläge dürften in den Landeshauptstädten auf wenig Gegenliebe stoßen.

Pakt für den Rechtsstaat, das klingt gut, aber ist nicht so einfach. Es geht um viel Geld und die Frage, wer es zahlt. Auch in der Zeit der großen Koalition gab es anfänglich Misstöne zwischen Bund und Ländern. Doch die waren harmlos, verglichen mit der verfahrenen Lage heute. Am Donnerstag kommen die Justizminister von Bund und Ländern in Berlin zusammen – aber es ist unwahrscheinlich, dass es dann eine Lösung geben wird.

Die Ampelregierung hat in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass der Pakt für den Rechtsstaat verstetigt und um einen Digitalpakt erweitert werde. Die Länder verstehen es so, dass der Bund für den Stellenaufbau zumindest die Förderung aus der vergangenen Legislaturperiode fortsetzt, damals hatten die Länder insgesamt 220 Millionen Euro für 2000 neue Stellen in der Justiz bekommen.

Für die Digitalisierung fordern die Länder weitere 350 Millionen Euro vom Bund. Das Angebot von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) liegt weit unter den Wünschen der Länder. Den Stellenaufbau will er gar nicht weiter fördern, da sieht er aus verfassungsrechtlichen Gründen allein die Länder in der Pflicht. Und für die Digitalisierung bietet er für das kommende Jahr 50 Millionen Euro an, für die Jahre 2024 bis 2026 noch einmal weitere 150 Millionen.

Ein Pakt, vier Säulen

Buschmann hat seine Vorstellungen nun weiter konkretisiert. Das ergibt sich aus einem Schreiben des Leiters der Digitalabteilung an die Haushaltsberichterstatter des Bundestages, das der F.A.Z. vorliegt. Im Bundesjustiz­ministerium gibt es die Hoffnung, dass es die Einigungsbereitschaft fördert, wenn die Länder genau wissen, was sie bekommen können. Es ist allerdings gut möglich, dass genau das Gegenteil passiert. Denn die vier Säulen, auf die Buschmann den Pakt stellen will, entsprechen in verschiedener Hinsicht nicht den Vorstellungen der Länder.

Es fängt schon damit an, dass Buschmann dabei bleibt, ausschließlich die Digitalisierung zu fördern, nicht den Stellenaufbau. Aus den zwei Satzteilen des Koalitionsvertrags – Pakt verstetigen und um Digitalpakt erweitern – ist einer geworden: der „Pakt für den digitalen Rechtsstaat“. Die erste Säule dieses Pakts hat mit finanzieller Förderung der Länder nichts zu tun. Hier geht es darum, dass das Bundesjustizministerium selbst Digitalisierungsvorhaben entwickelt, was bis jetzt allein die Länder gemacht haben. Genannt sind unter anderem Projekte zur Entwicklung einer digitalen Rechtsantragsstelle, zur Machbarkeit einer bundesweiten Justizcloud oder zur audiovisuellen Dokumentation der Hauptverhandlung in Strafsachen.

Die zweite Säule, die nach Buschmanns Prognosen einen Großteil der insgesamt 200 Millionen für die kommenden vier Jahre binden wird, sieht vor, dass der Bund „konkrete Digitalisierungsvorhaben der Länder“ fördert. Die Länder können sich mit Ideen bewerben, der Bund prüft und entscheidet. Buschmann will auf diese Weise sicherstellen, dass die Mittel ausschließlich zweckgebunden in die Digitalisierung der Justiz fließen.

Mit dieser Kontrolle des Bundes dürften die Länder Schwierigkeiten haben. Weiter schwebt Buschmann vor, dass das Prinzip „Einer für Alle“ Voraussetzung für die Förderung ist. Das heißt, dass die entwickelten Anwendungen einheitliche Standards erfüllen müssen, damit sie später von der gesamten Justiz genutzt werden können. Ausdrücklich steht in dem Brief, dass die Mittel nicht für die Fertigstellung der elektronischen Akte verwendet werden sollen, genau das aber wünschen sich die Länder. Als vierte und letzte Säule stellt sich Buschmann Gremien der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern vor.