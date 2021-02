Sexueller Missbrauch : Abgründe eines Tätermilieus

Gegen die Kriminalisierung der Homosexualität unter erwachsenen Männern und Frauen zu kämpfen, stand im Zuge der sexuellen Revolution bis zur endgültigen Abschaffung des Homosexuellen-Paragraphen 175 im Jahr 1994 im Fokus sozialer Bewegungen und Protestgruppen. Allzu oft wurde dieses Anliegen allerdings verknüpft mit einer Bagatellisierung des Kindesmissbrauchs bis hin zu der Forderung, im Gegenzug die Paragraphen 174 und 176 des Strafgesetzbuchs zum sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen und zu kinderpornographischen Abbildungen abzuschaffen. Die Forderung nach der Straffreiheit des sexuellen Missbrauchs und wurde gar mit der Forderung nach „Kinderrechten“ verknüpft.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Wie sehr derartige Bestrebungen bis in die jüngste Vergangenheit gewirkt haben, lässt sich am Archiv des Schwulen Museums in Berlin zeigen, das ein umfangreiches „Bewegungsarchiv“ birgt. In einer Vorstudie des Kieler Kulturwissenschaftlers Sven Reiß und der freien Historikerin Iris Hax „Programmatik und Wirken pädosexueller Netzwerke in Berlin – eine Recherche“ im Auftrag der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs tun sich Abgründe eines Tätermilieus auf.

Die Protagonisten versuchten, die sexualisierte Gewalt und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen mit Argumenten eines libertären Sexuallebens zu rechtfertigen. Die Narrative der Rechtfertigung hätten sich im Laufe der Zeit gewandelt, sagte Reiß am Mittwoch bei der Vorstellung der Vorstudie und verwies auf die Heterogenität der Pädosexuellen-Bewegung, die überwiegend das sexuelle Interesse am Missbrauch von frühpubertären Jungen eint. Die Vorstudie sei keine wissenschaftliche Aufarbeitung, sondern eine Beschreibung der Problemfelder. Die Vorsitzende der Unabhängigen Kommission, die Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen, verwies auch auf die Beteiligung der Wissenschaft an den Narrativen der sexuellen Emanzipation in der Sexualwissenschaft, sowie der Erziehungswissenschaft, die es aufzuarbeiten gelte.

„Kreuzzugartige Kampagne“ gegen Pädophilie?

Noch im Grundsatzprogramm des Arbeitskreises Sexualpolitik aus dem Oktober 2004 „Für eine perverse Gesellschaft“ wurde für „Kindersexualität, Pädo- und generationenübergreifende Sexualität… Inzest, Exhibitionismus, Sado-Masochismus und Sexualität in der Öffentlichkeit“, sowie für jede Form der Pornographie gesellschaftliche Akzeptanz verlangt. Die Interessen betroffener Kinder und Jugendlicher wurden ausgeblendet.

Aus den Forschungsprojekten zur Partei Bündnis 90/Die Grünen auf Bundesebene und der Berliner Landespartei Alternative Liste sind auch Hinweise auf organisierte Strukturen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bekannt. Doch diese Aufarbeitung sei nur halbherzig, sagte der von Missbrauch betroffene und Zeitzeuge Ingo Fock. Organisationsformen wie der Deutsche Arbeitskreis Pädophilie in den siebziger Jahren, verschiedene Regionalgruppen, die Humanistische Union (HU), die sogenannte Indianerkommune in Nürnberg mit bundesweiten Wirkungen sind nur einige der Protagonisten. Der Bundesvorstand der HU wandte sich noch im Jahr 2000 gegen eine „geradezu kreuzzugartige Kampagne gegen Pädophilie“ als einer „Inkarnation des Bösen“.