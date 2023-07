In ganz Deutschland gilt nun eine einheitliche Rente. Im Osten allerdings führen deutlich niedrigere Löhne zu größerer Altersarmut. Die Unterschiede wachsen.

Alte Menschen im Westen Deutschlands, wie hier in Lübbecke, profitieren von ihren höheren Löhnen. Bild: picture alliance

Für Rentner in Ostdeutschland war der 1. Juli dieses Jahres ein historischer Tag: Sie bekommen seitdem für jeden während ihres Arbeitslebens erworbenen Rentenpunkt genauso viel Ruhegeld wie ihre Mitbürger im Westen: 37,60 Euro. Gut drei Jahrzehnte nach der deutschen Einheit ist nun endlich auch das Rentensystem vereinheitlicht. Der über die Jahre permanent gewachsene Ärger über die Ungleichbehandlung ist damit allerdings nicht weg, denn erhebliche Unterschiede bleiben. Für Ostdeutsche ist die gesetzliche Rente nach wie vor die oft einzige Altersvorsorge. Privat- oder Betriebsrenten gibt es viel seltener als im Westen, genauso verhält es sich mit eigenen Immobilien.

Darüber hinaus hat die Generation, die heute im Osten in Rente geht, vergleichsweise wenig Rentenpunkte sammeln können. Die nach 1990 massive Wirtschaftskrise in Ostdeutschland, bei der das Bruttoinlandsprodukt tiefer als während der Weltwirtschaftskrise in den Zwanzigerjahren fiel, führte mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, immens hoher Arbeitslosigkeit und niedrigen Löhnen zu millionenfach gebrochenen Erwerbsbiographien, die heute allenfalls Mindestrenten ergeben – mit allen Folgen für das Selbstwertgefühl bis hin zu auf viele Jahre hinaus erheblich verbreiteterer Altersarmut als im Westen.

Billigstandorte im Osten

Ein Blick auf die heute in Ostdeutschland gezahlten Löhne offenbart, dass sich daran auch künftig nicht viel ändern wird, im Gegenteil: Die Unterschiede wachsen sogar wieder. Dem Statistischen Bundesamt zufolge erhielten Arbeitnehmer im Osten im vergangenen Jahr im Durchschnitt 12.200 Euro weniger Lohn als im Westen. Damit war die Lohnlücke gut 200 Euro größer als noch zwei Jahre zuvor, und das bei zum Teil deutlich längeren Arbeitszeiten. Im produzierenden Gewerbe arbeiten Menschen in Ostdeutschland rund drei und im öffentlichen Dienst bis zu anderthalb Stunden je Woche länger als in Westdeutschland.

Vielfach ist dafür die nach der Wiedervereinigung etablierte Wirtschaftsstruktur aus westdeutschen Muttergesellschaften und ostdeutschen Tochterunternehmen maßgebend. Zu oft noch wird auf Letztere ausschließlich als Billigstandorte herabgeblickt, die, wenn es mal nicht so läuft, dann auch mit leichter Hand aufgegeben werden. In Sonneberg, dem Landkreis, der jüngst mit Deutschlands erstem AfD-Landrat Schlagzeilen machte, sind heute fast die Hälfte aller Arbeitnehmer Mindestlohnempfänger, so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Der Abstieg vom einst geachteten Zentrum der Spielwarenindustrie zu einer überalterten Region mit schwieriger Zukunft binnen nicht mal einer Generation ist hier besonders drastisch, wenngleich für viele ostdeutsche Regionen nicht unüblich.

Das ist keine Rechtfertigung, eine Partei zu wählen, die offensichtlich kein Rezept dagegen hat, mag aber einen Teil der Differenz zu den Wahlergebnissen erklären, die Rechtspopulisten auch im Westen erzielen. So fallen regelmäßig Entscheidungen über Oststandorte, die man sich am Westhauptsitz vielfach gar nicht trauen würde.

Bosch etwa zahlt Mitarbeitern 3000 Euro Inflationsausgleich – aber nur im Westen, die 500 Dresdner Beschäftigten gehen leer aus. Auch die Hassia-Gruppe, Deutschlands zweitgrößter Mineralwasserproduzent, ließ ihre drei Oststandorte bei der jüngsten Tariferhöhung unberücksichtigt. Erst massiver Protest führte dazu, dass auch die Beschäftigten im Osten Inflationsausgleich erhalten und ihre Löhne nun bis 2027 (!) angeglichen werden sollen.

Pure Existenzangst

Dass sich die Menschen gegen solche Praktiken wehren, ist auch neu im Osten. Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, Abstieg und purer Existenzangst ließen viele Arbeitnehmer drei Jahrzehnte meist still viel Unbill ertragen. Vor allem jüngere Beschäftigte aber lassen sich das nicht mehr bieten, sie gründen Betriebsräte, mobilisieren Belegschaften. So zogen jüngst Mitarbeiter des Teigwarenherstellers Riesa in Sachsen zum Streik bis vor den Hauptsitz der schwäbischen Mutterfirma, wo Mitarbeiter für die gleiche Arbeit monatlich 700 Euro mehr erhalten. Das Ergebnis nach monatelangem Kampf war ein Kompromiss, der jedoch das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, nicht beseitigt.

Der immer noch zu hörende Einwand, im Osten sei das Leben günstiger, galt so pauschal ohnehin nie. Gas, Strom und Wasser sind in Ostdeutschland nahezu flächendeckend um bis zu 15 Prozent teurer, was gerade beim Thema Energiepolitik angesichts geringerer Löhne erheblich schneller und häufiger zu existenziellen Ängsten und entsprechendem Unmut führt.

Dieses Wissen aber fehlt bestenfalls auch bei politischen Entscheidungen, die den Osten betreffen, schlimmstenfalls wird es schlicht ignoriert. An solchen Punkten zeigt sich, dass die Forderung nach mehr ostdeutscher Repräsentanz in bundesdeutschen Institutionen keine Lappalie ist. Eine Lösung darf deshalb nicht noch mal so lange wie bei der Rente dauern.