Stimmung im Osten : Wenn Ideologie über Pragmatismus siegt

Handwerker aus Ostdeutschland schreiben böse Briefe an die Bundesregierung: Wegen Inflation und Gaskrise sehen sie sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Alarmstimmung hat auch mit den Erfahrungen aus der Wendezeit zu tun.

Seit einigen Wochen greifen vor allem Handwerker aus dem Osten Deutschlands zur Feder und richten offene Briefe an die Bundesregierung. Zunächst aus Leipzig, dann aus Halle und dem Saalekreis, aus Rügen und jüngst aus dem Erzgebirge schreiben sie im Wesentlichen über drei Dinge: ihre Angst vor einem Absturz des Landes, das Ende aller Sanktionen gegen Russland sowie den Weiterbetrieb verlässlicher und bezahlbarer Energiequellen.

Das alles führt zu vielen Fragen, zuallererst aufgrund der Alltagserfahrung, wonach einen Handwerker zu bekommen derzeit einem Sechser im Lotto gleicht. Unterzeichner der Schreiben bestätigen denn auch, dass sie meist übervolle Auftragsbücher hätten und sich vor Arbeit kaum retten könnten.

Zweitens war in den vergangenen Jahren oft davon die Rede, dass Ostdeutsche aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Transformation von der Plan- zur Marktwirtschaft Risiken und Veränderungen gezielt, flexibel und auch mit einer gewissen Gelassenheit begegneten. Eine Fehleinschätzung? Und drittens, ob Briefe wie diese lediglich Vorboten weiterer und noch ganz anderer Aktionen sein könnten, sobald die Folgen des Krieges und der Energiepolitik für die Masse der Bürger konkret werden sollten.

Zu der ersten Frage ist zu sagen, dass nicht nur viele Handwerker längst einschneidende Veränderungen erleben. Die Explosion der Treibstoffkosten sowie der Anstieg der Einkaufspreise vieler Materialien um bis zu ein Drittel binnen kürzester Zeit sorgen für erhebliche Unruhe. Noch wird diese durch den großen Auftragsvorlauf und eine geringe Stornierungsquote gedämpft. Doch das Vertrauen darauf, dass es, wenn schon nicht besser, so doch nicht wesentlich schlechter wird, ist dahin. Hier liegt ein wesentlicher Teil der Erklärung: Nicht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern die Reaktion der Bundesregierung darauf ist die Ursache für Existenzängste.

Gespeist werden diese Ängste, wie etwa in dem Brief aus Halle, in dem Bundeskanzler Scholz vorgeworfen wird, Deutschland für die Ukraine zu opfern, von Egoismus, Selbstgenügsamkeit und einer frappierenden Blindheit für Entwicklungen jenseits der eigenen Lebenswelt.

Wie gewonnen, so zerronnen?

Doch zeigen alle Schreiben auch eine besorgniserregende Erosion des Vertrauens in die Regierungskunst in Berlin und andernorts. War dieses schon zu Zeiten Angela Merkels gering, so ist es in den vergangenen Monaten weitgehend erodiert. Immer mehr verfestigt sich der Eindruck, dass diese Ampelkoalition aus überwiegend ideologischen Gründen vieles verspiele, was in den Jahrzehnten zuvor mühsam aufgebaut worden war.

Kritik entzündet sich vor allem an den Energiepreisen. Diese spielten im Osten schon während des Bundestagswahlkampfs eine große Rolle – orchestriert von der AfD, die wie so häufig keine Lösung angeboten, aber das Thema für ihre Empörungsrituale instrumentalisiert hatte. Warum etwa seit Monaten ein Eiertanz um einen befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke aufgeführt wird, wenn doch Wirtschaftsminister Habeck zufolge jetzt „jede Kilowattstunde zählt“, das erschließt sich vielen genauso wenig wie die zunehmende Stromerzeugung aus dem so dringend für Industrie und Winterwärme benötigten Gas. Dass selbst in einer derart angespannten Lage Ideologie noch immer vor Pragmatismus geht, lässt viele Leute schier ratlos zurück.

Hier ist auch die Transformationserfahrung ein Schlüssel zum Verständnis: Viele Ostdeutsche erinnern sich noch sehr gut an die Härten, Entbehrungen und Verwerfungen, die die Wiedervereinigung mit sich brachte. Gerade die Handwerker mit ihren vielfach kleinen Betrieben sind stolz darauf, was sie trotz widriger Umstände erreicht haben. Sie alle sagen aber auch: „So etwas wollen wir nicht noch mal erleben.“

Ihre Erwartung an die Regierung, alles zu tun, um verlässliche Lebens- und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, sehen sie nicht erfüllt. Stattdessen sehen sie, dass auch die jüngste Krise wieder mit viel Steuergeld eingedämmt werden soll. Geld, das auch sie erarbeiteten und das nicht unendlich zur Verfügung steht.

Ein System kann schnell kippen

Das alles kulminiert gerade im Osten in der Frage, wie lange dieses Land das noch durchzuhalten vermag – hat man doch noch gut in Erinnerung, wie schnell ein System kippen kann. Wie entscheidend in so einer Lage das Vertrauen in Regierungshandeln ist, zeigen die Jahre nach der Wiedervereinigung. Damals herrschte im Osten Massenarbeitslosigkeit, millionenfache Abwanderung war die Folge.

Dennoch gab es fast überall stabile Regierungen, die sich oft sogar auf absolute Mehrheiten stützen konnten. Denn das Vertrauen war groß, dass es nur besser werden könne. Das ist mit quasi nichts am Boden liegend zweifellos einfacher, als wenn es viel zu verlieren gibt. Gerade Letzteres könnte jedoch abermals politische Kräfte entfesseln, die es nicht dabei belassen, Briefe zu schreiben.