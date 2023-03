Aktualisiert am

Ein Leipziger Professor klagt an: Dreißig Jahre nach der Wende spielen sich die Westdeutschen immer noch als die besseren Menschen auf. Und erfinden Ostdeutsche, die es gar nicht gibt.

Vor über dreißig Jahren: Jubelnde Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor am 10.11.1989 Bild: dpa

Herr Oschmann, Sie sind in Gotha geboren, haben in Jena studiert und sind jetzt Professor in Leipzig. Trotzdem soll man Sie nicht als „Ostdeutschen“ bezeichnen. Warum?

Ich bin ein Deutscher aus dem Osten, so wie andere aus dem Norden sind, aus dem Süden oder aus dem Westen. Aber der Ausdruck „Ostdeutscher“ ist derart beschädigt, dass alle beschädigt werden, die man so nennt. Er ist mit so vielen Stereotypen und Abwertungen verbunden, dass man ihn nicht mehr gebrauchen sollte.

Sie fordern, dass man nicht mehr „Ostdeutscher“ sagt, so wie man nicht mehr „Neger“ sagt?

Hier geht es nicht um N- oder O-Wörter. Passau liegt östlicher als Gotha. Gibt es deshalb einen Südostbeauftragten?

Was ist den Deutschen aus dem Osten Ihrer Meinung nach angetan worden, das eine solche Empfindlichkeit rechtfertigt?

Nach 1990 ist der Osten voller Freude und voller Erwartungen auf den Westen zugegangen, ist aber im Wesentlichen abgeblitzt. Das ist, glaube ich, die Grunderfahrung. Der Schriftsteller Ingo Schulze spricht von der „abgewiesenen Braut“. Der Westen hat den Osten als das Defizitäre wahrgenommen, das Zurückgebliebene, als etwas, das erzogen werden muss. Das hat sich nie geändert.

Da Sie von Erwartungen sprachen: Viele Ostdeutsche haben den Westen idealisiert, ihre Erwartungen konnten doch nur enttäuscht werden.

Ganz klar, das gab es. Man glaubte Versprechungen, die der Westen selbst gar nicht gegeben hatte. Viele unterschätzten die sozialen Härten.

Worauf haben Sie sich gefreut zur Zeit der Wende?

Auf die Freiheit. Ich habe meine hundert Mark Begrüßungsgeld sofort in die nächstbeste Westberliner Buchhandlung getragen. Ich kann noch die Bücher aufzählen, die ich da gekauft habe.

Welche waren es?

Unter anderem von Ernst Bloch „Erbschaft dieser Zeit“, Uwe Johnsons „Mutmaßungen über Jakob“, dann Erzählungen von Thomas Bernhard, „Illuminationen“ von Walter Benjamin – also alles Bücher, die im Osten nicht zu haben waren. Ich war selig. Ich habe es als Glück empfunden, alle Möglichkeiten zu haben. Und tatsächlich hat sich alles, was ich mir erträumt habe, erfüllen lassen.

Sie haben in den USA und England geforscht und sind heute Literaturprofessor. Was unterscheidet Sie von anderen Menschen aus dem Osten, denen ein Aufstieg nicht gelungen ist?

Das Alter hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Ich war damals jung genug, um alle Chancen nutzen zu können. Leute hingegen, die nur ein oder zwei Jahre älter waren und fertig mit dem Studium, hatten schon sehr viel weniger Chancen. Die hatten ein DDR-Abschlusszeugnis, während ich noch studierte und dann schon ein reguläres Staatsexamen bekam. Ich konnte mich dann auf Stipendien bewerben. Ich konnte mich bei den neuen Professoren, die gekommen waren, vorstellen, habe die Möglichkeit bekommen zu promovieren. Für die Älteren war das sehr viel schwieriger. Viele haben ihre Arbeitsplätze verloren. Meine Mutter etwa, kaufmännische Angestellte in einem Betrieb, wurde arbeitslos und musste sich ganz neu erfinden. Sie hat es geschafft, aber es war sehr, sehr hart.

Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Ignoranz Westdeutschlands gegenüber diesen Herausforderungen.

Ja, es ist ein Buch über den Westen, also eine Art Western, aber nicht aus Sicht der Cowboys.