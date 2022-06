Ortskräfte in Afghanistan : Das lange Warten auf die Ausreise

Islamabad im Wohnbezirk F-7, eine stille Gegend. Moderne Bungalows in schattigen Alleen, üppig blühende Gärten, starke Mauern. Man könnte dort ein gutes Leben führen. Doch in der pakistanischen Hauptstadt warten rund zwanzig afghanische Bewohner bang darauf, dass Deutschland seine Versprechen einlöst. Es waren klare Zusagen: Niemand werde zurückbleiben, der in Treue und Verbundenheit gemeinsam mit deutschen Soldaten, Entwicklungshelfern und Diplomaten in Afghanistan der Freiheit gedient habe. Doch am Hindukusch wächst die Enttäuschung über ein Land, dem viele vertrauten, dessen Regierung die Einlösung ihrer Versprechen aber lange schuldig bleibt. Mehr als 30.000 Schutzbefohlene wurden im Spätsommer vorigen Jahres bei der Flucht des Westens aus Afghani­stan zurückgelassen. Manche haben es nun immerhin bis Pakistan geschafft.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Im Haus der Familie Naeem in Straße 35 haben zwei Dutzend Menschen Schutz gefunden, die vor dem islamistischen Taliban-Regime geflüchtet sind. Es sind überwiegend alleinreisende Frauen, Mütter mit Kindern sowie Halbwaisen und Jugendliche, die auf der Flucht von ihren Eltern getrennt wurden. Wenn die Frauen von ihren Fluchterlebnissen berichten, verschwimmen die Worte bald in Tränen. Doch nun schöpfen sie Hoffnung, bald könnte es mit der Ausreise nach Deutschland klappen. Die Zuversicht gründet vor allem auf dem Engagement von deutschen Freiwilligen, junge Leute überwiegend, die der Bürokratismus der damaligen Bundesregierung zunächst wütend gemacht, dann aktiviert hat. Heute ist klar: Ohne sie gäbe es für Tausende Flüchtende keine Wege aus Afghanistan und keine sicheren Häuser in Islamabad.

„Versagen auf ganzer Linie“

Manche der Helfer haben sich zusammengeschlossen, etwa zur zivilen Organisation „Kabul Luftbrücke“. Sie sagten damals: „Wir sind schockiert über die Entwicklungen in Afghanistan. Es ist ein Versagen auf ganzer Linie.“ Die Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle wie 2015 sei größer als die Bereitschaft zu helfen, hieß es. Das hat sich verändert. Aber wenn man hochrangige Diplomaten fragt, warum Monate vergehen, ehe etwa die beiden Kabuler Hochschullehrerinnen Fahima und Freba endlich von Islamabad ausfliegen können, ist rasch von Anis Amri und dem Attentat am Breitscheidplatz die Rede. Und davon, dass man aufpassen müsse, dass nicht wieder ein Flüchtling zum Terroristen werde. Fahima und Freba, beide Anfang dreißig, haben in Kabul Soziologie und Psychologie studiert und unterrichtet. Unter den Taliban war das dann nicht mehr möglich: Vollverschleierung, dahinter die Covid-Maske wie ein Maulkorb. Ihre Handys mussten die Dozentinnen abgeben. Und sie durften nur noch Frauen unterrichten, morgens in aller Frühe. Bevor die Männer an der Uni auftauchten, hatten sie nach Hause zu verschwinden, so wie fast alle Frauen im Taliban-Afghanistan.

Nun gehören die beiden zu der Transitgemeinschaft im Wohnbezirk F-7. Begleitet werden sie von Helferinnen wie Eva Baier, die jüngst eigentlich Außenministerin Annalena Baerbock im Garten des Hauses in Islamabad begrüßen wollte. Die Ministerin wurde während der Reise krank, aber ihre Delegation wollte den Besuch nicht sausen lassen. Und so traf man sich unter einem Zeltdach im Garten. Gastfreundschaft prägte die Atmosphäre, kalte Getränke wurden gereicht, reife Mangos, süße Wassermelonen. Doch was zu erzählen war, schmeckte bitter. Immer noch hakt es. Die Visa kommen zu langsam, die Verfahren dauern zu lange. Fünf Geschwister etwa leben seit sieben Monaten hier. Ihre Kollegin Vanessa Schlesinger habe sie „aus einem Kellerloch in Kabul“ geholt, berichtet die Filmemacherin Theresa Breuer. Der Vater wurde erschossen, Mutter und Kinder wurden auf der Flucht getrennt, die Mutter lebt in Deutschland.