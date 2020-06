Organspende und Corona : „Wir testen jeden Spender auf das Virus“

Herr Rahmel, was bedeutet die Corona-Pandemie für die Organspende in Deutschland?

Das Virus wirkt sich an verschiedenen Stellen auf das System aus. Bei einer solchen Pandemie muss man sich darüber Gedanken machen, wie die Sicherheit der Transplantationen aufrechterhalten werden kann – man muss also verhindern, dass das Virus vom Spender auf den Empfänger übergeht. Dazu kommen erhöhte Infektionsrisiken für die Organempfänger nach der Transplantation. Und natürlich müssen wir die Menschen auf den Wartelisten schützen. In einigen Dialyse-Zentren kam es bereits zu Corona-Ausbrüchen. Die Pandemie beschäftigt uns also auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Um die Sicherheit der Spenden zu erhöhen, haben wir frühzeitig die Diagnostik bei den Spendern ausgeweitet und untersuchen jeden, dem ein Organ entnommen werden soll, ob er das Virus in sich trägt.