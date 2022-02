Katholische Kirche : Fehler in Kölner Missbrauchsgutachten

Das von der „renommierten Strafrechtsboutique“ Gercke Wollschläger erstellte Gutachten über sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln ist in einem politisch brisanten Detail fehlerhaft. Der Regionalvikar des Opus Dei in Deutschland, Christoph Bockamp, bestätigte am Donnerstag einen Bericht der F.A.Z. vom selben Tag, wonach es sich bei dem Beschuldigten in Aktenvorgang 101 des Gutachtens um einen Geistlichen des Opus Dei handele.

„Das Gutachten benennt das nicht klar und spricht fehlerhaft von einem Ordensgeistlichen, das ist nicht in unserem Sinne“, teilte Bockamp dieser Zeitung mit. Wäre seine Organisation in die Erstellung des Gutachtens eingebunden gewesen, hätte man dies moniert.

Das Gercke-Gutachten war im Herbst 2020 von dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki in Auftrag gegeben worden. Woelki hatte sich der Ansicht von Juristen angeschlossen, ein erstes, bei der Münchner Kanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl (WSW) in Auftrag gegebenes Gutachten sei rechtswidrig und dürfe daher nicht veröffentlicht werden. Einer der Rechtsberater Woelkis, der Partner der Kölner Presserechtskanzlei Kanzlei Höcker Carsten Brennecke, war anschließend in die Erstellung des Gercke-Gutachtens eingebunden.

Politisch brisant ist die Vertuschung der Zugehörigkeit des Beschuldigten insoweit, als das Erzbistum Köln die deutsche Hochburg der in Rom ansässigen „Personalprälatur“ Opus Dei ist. Im Erzbistum Köln gehören mehrere führende Kleriker dem Opus Dei an oder stehen ihm nahe, darunter Woelkis „alter ego“ Generalvikar Markus Hofmann und der frühere Sekretär von Woelkis Vorgänger Joachim Kardinal Meisner und heutige Weihbischof Dominikus Schwaderlapp.

Nach Darstellung Bockamps ging es bei den Beschuldigungen im Jahr 2003 um die Verletzung des Nähe-Distanz-Verhältnisses“. Hinweise auf eine Verfehlung hätten sich nicht bewahrheitet, obwohl der Fall von weltlicher Justiz und der Kirche selbst „gründlich untersucht“ worden sei. Die Kanzlei Gercke Wollschläger, die sich selbst als „renommierte Strafrechtsboutique“ bezeichnet, äußerte sich zu diesen Vorgängen auf Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht.