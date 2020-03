Geld seit 200 Jahren : Opposition will Staatsleistungen an Kirchen ablösen

Opposition will Staatsleistungen an Kirchen ablösen

Bundestagsabgeordnete von FDP, Grünen und Linken haben einen Gesetzentwurf zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen vorgelegt. Seit 100 Jahren sei der Gesetzgeber gefordert, die Zahlungen abzulösen, sagte der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stefan Ruppert am Freitag in Berlin. Gemeinsam mit Abgeordneten von Grünen und Linken legte er einen Vorschlag für ein sogenanntes Grundsätzegesetz vor, in dem der Bund einen Rahmen für die Ablösung der Zahlungen definiert. Über die konkreten Ablösesummen müssen die Bundesländer mit den evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern verhandeln.

Beide Kirchen erhalten die sogenannten Staatsleistungen als Entschädigung für Enteignung und Säkularisierung kirchlicher Güter vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 verpflichteten sich die Landesherren, die Besoldung und Versorgung etlicher katholischer und evangelischer Würdenträger sicherzustellen. Die jährlichen Zahlungen gibt es bis heute, weil sie erst in die Weimarer Reichsverfassung von 1919 und von dort später ins Grundgesetz übernommen wurden.

Die Verfassung sieht eine Ablösung der Zahlungen vor, die sich derzeit auf mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr summieren. Dafür braucht es aber eine gesetzliche Regelung. FDP, Grüne und Linke schlagen in ihrem Entwurf vor, sich am Bewertungsgesetz zu orientieren, das für „wiederkehrende Nutzungen und Leistungen“ einen Wert angibt, der das 18,6-fache der jährlichen Zahlungen umfasst.

Das ist mehr als bei vorherigen Vorschlägen. Die Linken hatten 2012 eine Ablösung gegen das Zehnfache der jährlichen Zahlungen vorgeschlagen und waren damit im Bundestag gescheitert. Unter Kirchenrechtlern kursierte derweil in der Vergangenheit auch ein höherer Faktor, nämlich das 25-fache der jährlichen Zahlungen.

Die Ablösung könne durch einmalige Zahlungen oder Raten erfolgen, heißt es im Entwurf. Auch eine Entschädigung auf andere Weise – etwa die Zurückgabe von Grundstücken – soll laut Entwurf möglich sein. Durch das normale Weiterzahlen der Jahresbeträge könnten die Staatsleistungen aber nicht abgelöst werden. Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass die Länder fünf Jahre nach Inkrafttreten eines Rahmens im Bund eigene Gesetze zur Ablösung erlassen sollen und die Ablösung selbst dann binnen 20 Jahren – bei einem Inkrafttreten in diesem Jahr also 2040 abgeschlossen sein soll.

Was halten die Länder davon?

„Das ist kein Schritt gegen die Kirchen“, betonte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz. Die Länder hätten selbst ein Interesse daran, dass die Kirchen ihre Infrastruktur nicht zurückschneiden müssten, die gerade im ländlichen Raum eine wichtige Rolle spiele, sagte er. Die Linken-Abgeordnete Christine Buchholz sagte, man müsse aber endlich dem Anspruch der weltanschaulichen Neutralität des Staates gerecht werden.

FDP, Grüne und Linke haben im Bundestag zusammen keine Mehrheit. Es ist damit offen, ob ihr Vorschlag für ein Grundsätzegesetz tatsächlich beschlossen wird. Mit der Koalition habe es Gespräche gegeben, sagten die religionspolitischen Sprecher. Sie wollen ihren Entwurf bereits in der nächsten Sitzungswoche des Bundestags im Parlament diskutieren. Offen ist, inwieweit die Länder eine Ablösung tatsächlich voranbringen wollen, da es ihre Haushalte belastet.