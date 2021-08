Großbaustelle Berlin : Das Regierungsviertel wird immer größer

Aktualisiert am

In Berlin wird das Regierungsviertel stetig größer. Büros für Abgeordnete und Ministerialbeamte entstehen. Die Opposition kritisiert das. „Wie eine Krake“ mache sich die Regierung breit.

Wie eine Krake? Bundestag und Bundesregierung bauen viel in Berlin. Bild: Matthias Lüdecke

Das Regierungsviertel in Berlin ist dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung eine Dauerbaustelle. Noch immer sind die Arbeiten am Erweiterungsbau des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses nicht abgeschlossen, der Bundestag soll ein neues Besucherzentrum erhalten, und am Bundesinnenministerium haben die Gründungsarbeiten für einen weiteren weiß gerasterten Gebäudeblock mit dreizehn Stockwerken begonnen, der 2024 fertiggestellt werden soll.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



Daneben erhält der Bundestag neue Gebäude für Bundestagsmitarbeiter und -abgeordnete. Außerdem baut die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die ehemalige Hauptverwaltung der Deutschen Bank für das Bundesministerium der Gesundheit und das Familienministerium um. 170 Millionen Euro sollte das ursprünglich kosten, der Fertigstellungstermin 2020 konnte nicht eingehalten werden. Das neue Fertigstellungsdatum ist offen.