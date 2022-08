Opfer des Olympia-Anschlags : Schuld und Geld

Tod und Zerstörung: Ein Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes am Militärflughafen Fürstenfeldbruck am 5. September 1972 Bild: imago images/Heinz Gebhardt

Am Sonntag empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog. Die beiden geben eine Pressekonferenz, am Abend findet ein festliches Essen im Schloss Bellevue statt. Obwohl der Besuch eines israelischen Präsidenten in Deutschland immer etwas Besonderes ist, klingen diese Termine nach einem entspannten Programm. Doch gibt es da noch den Montag, den 5. September, den fünfzigsten Jahrestag des Anschlags von Palästinensern auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München. Steinmeier wird nach Fürstenfeldbruck reisen und eine Rede halten. Aber wird Herzog mitkommen? Bisher sieht die Planung vor, dass er es nicht tut und am Montag Bundeskanzler Olaf Scholz trifft.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Hintergrund dieser Unsicherheit ist der jahrzehntelange Streit zwischen den Angehörigen der Opfer des Attentats auf der einen Seite und der Bundesregierung, der bayerischen Staatsregierung und der Stadt München auf der anderen. Es geht um die Entschädigungsleistungen. Obwohl es in den vergangenen Jahrzehnten schon Zahlungen gegeben hat, sind die Angehörigen aus mehreren Gründen unzufrieden über den Umgang Deutschlands mit dem Anschlag. Bisher wollen die Angehörigen nicht nach Fürstenfeldbruck kommen. Fahren sie nicht hin, wird auch Herzog nicht kommen.