Wer wird neuer AfD-Chef? : Gauland und die Operation Chrupalla

Über Alexander Gauland reden AfD-Politiker wie über ihren Großvater. Sie nennen ihn „den Alten“, was mit seinem Lebensalter zu tun hat, aber auch mit seiner Erfahrung. Als Gauland in Hessen für Ministerpräsident Walter Wallmann von der CDU die Staatskanzlei führte, saß sein Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen noch als junger Student in Münster und büffelte Makroökonomie. Das thüringische Enfant terrible Björn Höcke besuchte brav das Gymnasium in Neuwied, und die kleine Alice Weidel aus Gütersloh ging in die zweite Klasse. Auch Gauland hat mit seinen 78 Jahren ein Kosewort für seine Mitstreiter, er sagt manchmal „Kinners“, also Kinder, wenn er das Gefühl hat, dass sie ihm etwas zumuten.

Gerade ist wieder so eine Zeit. Der Alte hat einen Plan, und die Kinners machen, was sie wollen.

Am nächsten Wochenende ist AfD-Bundesparteitag in Braunschweig. Dort will Gauland sein Amt als Parteivorsitzender abgeben, aber nur, wenn die Delegierten einen Nachfolger wählen, den er für den Richtigen hält, nämlich Tino Chrupalla aus Sachsen. Machen die Delegierten hingegen Anstalten, den Falschen zu wählen, tritt Gauland noch einmal an und verdrängt alle Gegner. Das Gleiche macht er, wenn Meuthen abgewählt wird, um die Kontinuität an der Spitze zu sichern. Dann hätte Gauland das Amt, das er nie haben wollte, weitere zwei Jahre inne. In der Partei werden die Chancen, dass das passiert, auf fünfzig zu fünfzig eingeschätzt. Es ist das letzte Spiel des Alten – und er könnte es verlieren. Den Grund dafür hat er sich selbst eingebrockt.

Lange war Gauland der einzige echte Politiker seiner Partei. Als die AfD jung war, machten alle Frontfiguren auf dieselbe Weise Politik, wie sie früher ihre Berufe ausgeübt hatten. Der Professor Bernd Lucke dozierte über den Euro, der Journalist Konrad Adam verfasste Parteitagsreden wie hitzige Leitartikel, die Unternehmerin Frauke Petry managte allerlei Machtkämpfe und sprach dabei sehr schnell. Auch Gauland blieb bei dem, was er gelernt hatte: Er machte Politik.

Über die Jahre besetzte er Positionen, von denen er wusste, dass er sie durchhalten kann – und dass sie seine Autorität in der Partei mehren. So entstanden Situationen, die mit Moral nichts zu tun hatten, mit kaltem Machtgespür dagegen schon. Gauland ging mit Pegida spazieren. Gauland verteidigte Höcke. Gauland las NPD-Parolen vor, weil die Zuhörer applaudierten. Ein Gauland’scher Gedankengang konnte lauten: Eine Partei braucht Emotion. Wenn Björn Höcke in Erfurt Tausende Menschen auf die Straße bringt, schafft er diese Emotion. Also schadet es der Partei, so jemanden auszuschließen, ganz gleich, warum. Gauland hielt zu Höcke, weil er sich das so ausgerechnet hatte. Es war die Mathematik der Macht.

Gauland macht immer wieder Fehler

Unter Parteifreunden hat Gauland bei alldem nie als Genie gegolten. Er macht immer wieder Fehler. In manchem Sommerinterview kann er als Parteivorsitzender keine Fragen zu politischen Inhalten beantworten. Er soll schon in Vorstandssitzungen eingenickt sein. Er kann keine E-Mails schreiben. Er stellt sich im Wahlkampf hin und fordert, eine deutsche Staatsministerin in Anatolien zu entsorgen, oder sagt über einen beliebten Nationalspieler, die Deutschen wollten nicht neben ihm wohnen. Er überlässt Organisationsaufgaben anderen. Schon als Staatskanzleichef fiel er CDU-Weggefährten damit auf, besser Reden zu schreiben als Kabinettssitzungen ordentlich vorzubereiten. Nur in einem hat sein Sinn ihn nie getrogen: beim Erspüren der Machtbalance seiner Partei.