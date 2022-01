Aus Sorge um Infrastruktur : Wie gefährlich ist es, die Quarantäne zu verkürzen?

Zu den neuen Corona-Maßnahmen, die in der Bund-Länder-Runde an diesem Freitag beschlossen werden sollen, zählen voraussichtlich komplett überarbeitete Quarantäne- und Isolationsregelungen für Kontaktpersonen und Infizierte. Die Sorge, dass zu viele Infizierte gleichzeitig die systemrelevanten Bereiche der Infrastruktur lahmlegten könnten, weil sie bis zu zwei Wochen isoliert werden oder als Kontaktperson in Quarantäne gehen müssen, ist inzwischen bei vielen politisch Verantwortlichen groß. Zu den „besonderen Bereichen“ der kritischen Infrastruktur werden unter anderen medizinisches und pflegerisches Personal, Mitarbeiter zur Kinderbetreuung und in Bildungseinrichtungen, bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Beschäftigte in Unternehmen der Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung gezählt.

Doch noch ist nicht klar, wie schnell die Inzidenzen in den nächsten Wochen ansteigen. In einigen früh von Omikron betroffenen Ländern wie Großbritannien oder Dänemark mit Wocheninzidenzen von aktuell teilweise mehr als 2000 Infizierten pro 100.000 Einwohner zeigen sich die Engpässe bereits deutlich. Bei so hohen Fallzahlen erwarten die Epidemiologen auch bei einem statistisch gesehen milderen Verlauf einer Omikron-Infektion sehr viele schwer kranke Covid-19-Patienten.