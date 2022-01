Eindämmung der Pandemie : Gesundheitsminister wollen Quarantänezeit verkürzen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich dafür ausgesprochen, dass enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne entlassen werden können, sofern sie vollständig immunisiert und in bestimmten Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt sind. Alle anderen müssen, wenn sie keine Symptome haben, für sieben Tage in Quarantäne.

Das ist das Ergebnis einer Schalte der Gesundheitsminister am Mittwoch. Am Freitag werden die Regierungschefs von Bund und Ländern über den Vorschlag beraten. Die geplanten Lockerungen sollen sicherstellen, dass bei der erwarteten raschen Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus nicht zu viele Mitarbeiter in Krankenhäusern, Polizei und Feuerwehr ausfallen, weil sie als Infizierte in Isolation müssen oder als enge Kontaktperson in Quarantäne.

„Wir wollen, dass die Menschen das verstehen“

Der Schritt sei möglich, da die Erfahrungen aus Großbritannien, Dänemark und Südafrika zeigten, dass die Inzidenzdynamik von Omikron zwar sehr hoch sei, der Krankheitsverlauf aber milder ausfalle als bei Delta, sagte die neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, die Ressortchefin aus Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne (SPD), am Mittwoch in Magdeburg. Zudem ginge es um einfachere Regeln. „Wir wollen, dass die Menschen das verstehen, und wir wollen Lösungen haben, die die Gesundheitsämter mittragen“, so die Politikerin.

Mehr zum Thema 1/

Infizierte mit vollständigem Impfschutz, die in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur arbeiten, können laut dem Beschluss nach fünf Tagen die Isolation verlassen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen. Auch zum Beenden der Quarantäne müssen Kontaktpersonen einen negativen Test vorlegen. Wer dreifach geimpft oder zum zweiten Mal genesen ist, muss nicht in Quarantäne. Grimm-Benne sagte, es habe in der Konferenz keinen Antrag gegeben, abermals die pandemische Notlage von nationaler Tragweite auszurufen.