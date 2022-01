Verkürzte Isolation? : Vor die Lage kommen

Ganz genau lässt sich nicht sagen, wie lange Omikron-Patienten ansteckend sind. Trotzdem muss die Politik jetzt über eine verkürzte Isolation entscheiden – so heikel, wie das sein mag.

Es wäre fahrlässig, wenn sich Bund und Länder nicht rasch über die künftige Isolationsdauer für Corona-Infizierte und die Quarantäne für Kontaktpersonen verständigten. Es gibt zwar nie Gewissheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie, aber genug seriöse Berechnungen, wonach wegen der Verbreitungsgeschwindigkeit der Omikron-Variante bald mehr Bürger gleichzeitig infiziert sein werden denn je.

Die Folgen wären mannigfaltig, nicht nur in der ersten Liga der kritischen Infrastruktur, also etwa in Krankenhäusern oder bei Polizei und Feuerwehr. Diesmal muss die Politik vor die Lage kommen; wenn das Chaos erst einmal im ganzen Land spürbar geworden ist, wäre es zu spät.

Zu beneiden sind die Politiker um die Aufgabe nicht, denn in den Studien klaffen Lücken. Wie lange bleiben trotz Booster-Impfung sym­ptomlos erkrankte Omikron-Patienten ansteckend? Wie viel sagen Antigen- oder PCR-Tests fünf Tage nach dem ersten Positiv-Ergebnis noch über die Infektiosität des Patienten aus? Statt Gewissheiten gibt es auch hier eher Plausibilitäten.

Nur so viel ist klar: Jede Verkürzung der Isolation sendet auch ein Signal, das in der Bevölkerung unterschiedlich interpretiert werden wird: Die einen werden sich in ihrem Argwohn bestätigt sehen, dass die bisherige Vorsicht völlig übertrieben gewesen sei; andere werden fürchten, dass die Regierung das Virus nicht mehr ernst genug nehme.

Insofern ist die Debatte anschlussfähig an den großen Impfpflicht-Streit – für beide Lager. Für dessen Versachlichung wäre es wünschenswert, wenn auch die Befürworter einer ausgeweiteten Impfpflicht im Bundestag bald ihre Anträge vorlegen würden.

Mehr zum Thema 1/

Dass nur die Gegner rund um den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki schon lange zumindest einen Entwurf haben, mag zwar darauf hindeuten, dass sie es sich besonders leicht machen. Doch auch die andere Seite müsste genug Zeit gehabt haben, ihre Vorhaben zu durchdenken. Fehlt nur noch der Sprung ins kalte Wasser der Pandemiepolitik.