Aktualisiert am

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour über den Streit zwischen Bund und Ländern vor dem Flüchtlingsgipfel, Abschiebungen – und die für seine Partei so heikle Frage nach sicheren Herkunftsländern.

„Humanität und Ordnung“: Omid Nouripour Anfang März in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Herr Nouripour, der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat den Ansatz seiner Partei in der Migrationspolitik in der F.A.Z. kürzlich so beschrieben: „Wir wollen eine Migrationspolitik, die im Einklang steht mit der Realität.“ Wie würden Sie Ihren Ansatz beschreiben?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Wir wollen eine Migrationspolitik, die im Einklang steht mit der Realität – und die Humanität und Ordnung verbindet.

Aha. Warum sind die Schnittmengen zwischen FDP und Grünen dann so klein?

Es gibt ausreichend Schnittmengen in dieser Koalition. Denn wir wollen gemeinsam die Lehren aus den vergangenen Jahren ziehen. Da geht es um die Frage der Machbarkeit in den Kommunen auf der einen Seite, andererseits gibt es den grundrechtlichen Anspruch auf Schutz.

Vor dem Flüchtlingsgipfel sind Bund und Länder heillos zerstritten. Was erwarten Sie vom Kanzler?

Die Kommunen brauchen Unterstützung. Logistische Unterstützung, zum Beispiel Immobilien, die der Bund für die Unterbringung zur Verfügung stellt. Es geht aber auch um finanzielle Unterstützung, beispielsweise für Integrationsmaßnahmen.

Das Bundeskanzleramt hat ausgerechnet, dass der Bund Länder und Kommunen in diesem Jahr mit insgesamt 15,6 Milliarden Euro unterstützt. Ist das nicht schon ganz schön viel Geld?

Viele Kommunen sind in einer Notlage. Die Leute wollen nicht, dass Bund und Länder mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern dass die Probleme gelöst werden. Es wird Geld brauchen, um den Knoten zu durchschlagen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass auch die Länder einen großen Beitrag zur Entlastung der Kommunen leisten müssen, beispielsweise bei der Digitalisierung der Behörden, aber auch finanziell. Entsprechend verwundern manche Aussagen wie auch die von Innenministerin Nancy Faeser, die auf Fragen nach Lösungen für die Kommunen mit Reformen auf EU-Ebene antwortet. Die Logik kann doch nicht sein: Wir reden über mögliche Maßnahmen von übermorgen und lassen die akute Lage in den Kommunen außer Acht.

Welche Summe muss Scholz auf den Tisch legen?

Das werden 16 Länder, die Kommunen und der Bund gemeinsam klären. Wir haben eine angespannte Haushaltslage, die kann man nicht wegreden. Dennoch müssen wir substanziell zu einer Lösung kommen.

Werde ich von Ihnen noch eine Zahl erfahren?

Nein, weil es nichts bringt, über Zahlen in Interviews zu verhandeln.

Reden wir über die Steuerung von Mi­gration. Es gibt den Vorschlag, weitere Länder als sichere Herkunftsländer einzustufen. Der Kanzler kann sich das bei Georgien und Moldau vorstellen, die FDP würde den Kreis gern auf die Maghrebstaaten ausweiten. Und Sie?

Das Konzept sicherer Herkunftsstaaten ist zu einem Symbol geworden, das ihrer Bedeutung in der Praxis überhaupt nicht gerecht wird. Klar ist, dass Staaten wie Algerien, in denen systematische Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, nicht ein solches Siegel bekommen dürfen.

Und Georgien und Moldau?

Länder, die etwa den Status des EU-Beitrittskandidaten haben und Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit machen, werden sicherlich anders behandelt werden müssen als Folterstaaten. Das ist im Falle Georgiens und Moldaus sicher diskutabel. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten bleibt aber fragwürdig.

Was ist mit der Rückführungsoffensive, die der Koalitionsvertrag verspricht?