50 Jahre nach dem Attentat : Der Terrorismus darf nicht siegen

Mit dem Satz „Nie wieder“ kennt sich Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg wahrlich gut aus. Nie wieder sollte Juden in Deutschland oder durch Deutsche Leid zugefügt werden. Das war und ist – aus guten Gründen – Staatsräson in Deutschland. Umso schlimmer war das, was am frühen Morgen des 5. September 1972 seinen Lauf nahm. Ausgerechnet am Schauplatz der Olympischen Spiele, an dem sich ein neues Deutschland von seiner besten Seite zeigen wollte, überfielen palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft, töteten Sportler und nahmen Geiseln.

Auch wenn am Ende fünf Terroristen ums Leben kamen, war die Aktion vom Standpunkt der Angreifer aus ein voller Erfolg, zumal die restlichen schon bald nach der Tat freigepresst wurden. Erleichtert hatte ihnen ihr blutiges Geschäft, dass zur „besten Seite“ Deutschlands auch gehörte, möglichst wenig und möglichst unsichtbare Polizeipräsenz an den Sportstätten und am Olympischen Dorf zu zeigen. Das wird im Nachhinein von kaum jemandem bestritten.