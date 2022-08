Olympia-Attentat 1972 : Angehörige fordern mehr als eine „humanitäre Geste“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Juli 2021 in Jerusalem. Bild: EPA

Die Sprecherin der Angehörigen israelischer Opfer des Anschlags auf die Olympischen Spiele 1972 Ankie Spitzer hat im Streit über Entschädigungszahlungen ihre Kritik an dem Sinn einer möglichen Israel-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) bekräftigt. „Es war die Initiative des Präsidenten, wir haben ihn nicht eingeladen“, sagte Spitzer am Freitag im israelischen Armeeradio. „Aber er hat vorgeschlagen, für einen Tag nach Israel zu kommen, die Familien zu treffen und mit ihnen einen Kranz an unserer Gedenkstätte in Tel Aviv niederzulegen.“ Gleichwohl komme Steinmeier „nicht mit einem neuen Vorschlag, das liegt nicht in seiner Kompetenz“. Sie respektiere Steinmeier, sagte Spitzer. Man wisse aber nicht, was man von dem Vorhaben nun halten solle: „Kommt er, um sein Gewissen zu reinigen?“

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Angehörigen der elf von palästinensischen Terroristen in München getöteten Israelis halten die von deutscher Seite geleisteten sowie in Aussicht gestellten Entschädigungszahlungen für ungenügend. Spitzer bekräftigte, dass die Hinterbliebenen nicht zur Gedenkfeier am fünfzigsten Jahrestag des Anschlags am fünften September nach Bayern kommen wollen.

Mehr zum Thema 1/

Das Bundespräsidialamt hat eine Reise Steinmeiers nach Israel bislang nicht bestätigt. Grundsätzlich sei Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts bereit zu einem Treffen mit den Angehörigen, doch seien Verhandlungen über Entschädigungen „Aufgabe der Bundesregierung“.

Ankie Spitzer, die Witwe des getöteten Fecht-Trainers Andrej Spitzer, nannte die bereits geleisteten Summen in Höhe von Berichten zufolge mehr als vier Millionen Euro jetzt „lediglich eine humanitäre Geste – wir wollen Entschädigungen nach internationalem Gesetz“. In einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der in Israel verbreitet wurde, hatten die Opferfamilien kürzlich einen Vergleich mit den Entschädigungen für die Opfer des Bombenanschlags auf ein Passagierflugzeug über Lockerbie gezogen. Die Lockerbie-Opferfamilien hatten jeweils umgerechnet rund zehn Millionen Euro erhalten.

Herzog unter Druck

Die mehrheitlich abgesagte Teilnahme der Opferfamilien am Gedenktag setzt den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog unter Druck, ebenfalls fernzubleiben. Herzog wird gleichwohl nach Deutschland reisen und am sechsten September eine Rede vor dem Bundestag halten. Ungewiss ist seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung in Bayern am Tag zuvor. Ein Sprecher Herzogs wollte sie am Freitag weder bestätigen noch dementieren.

Am 5. September 1972 hatten palästinensische Terroristen der PLO-Splittergruppe „Schwarzer September“ die israelische Mannschaft im Olympiadorf von München angegriffen und israelische Geiseln genommen. Bei einem missglückten Befreiungsversuch deutscher Sicherheitskräfte wurden die israelischen Geiseln und ein deutscher Polizist getötet.