DDR-Touristen bei München 72 : Zu Gast im „imperialistischen Ausland“

Die einen wollten unpolitische, „heitere“ Spiele veranstalten, die anderen mit sportlichen Leistungen die Überlegenheit des Sozialismus beweisen: Bei den Olympischen Spielen 1972 hatten Bundesrepublik und DDR sehr gegensätzliche Ziele. Verschärft wurde der Konflikt noch dadurch, dass die Bundesrepublik zuvor mit ihrem Alleinvertretungsanspruch gescheitert war und die DDR eine eigene Mannschaft entsenden, sich erstmals samt Flaggen und Hymne als zweiter deutscher Staat präsentieren durfte – und das ausgerechnet auf westdeutschem Boden.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik.

Das war die Ausgangslage, als vor 50 Jahren 2000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik reisten. In einer Zeit, in der Menschen an der Mauer erschossen wurden, kamen sie ganz legal als ostdeutsche Zuschauer zu den Olympischen Sommerspielen von 1972 nach Bayern.