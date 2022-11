Neuer Botschafter der Ukraine : Der Diplomat, der durch die Blume spricht

Selten ist die Ankunft eines Diplomaten in Berlin mit so großen Erwartungen – und vielleicht auch Befürchtungen – verbunden gewesen: In der vergangenen Woche hat Olexij Makejew dem Bundespräsidenten sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Damit ist er Botschafter der Ukraine in Deutschland. Dass man ihn hier mit Argusaugen beobachten wird, liegt an Russlands Krieg gegen sein Land.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Aber noch mehr liegt es an seinem Vorgänger Andrij Melnyk. Der hatte nach Kriegsausbruch deutsche Politiker und Intellektuelle ins Visier genommen und ihnen öffentlich mangelnde Unterstützung der Ukraine vorgeworfen. Zuletzt war es die SPD-Ko-Vorsitzende Saskia Esken, die in dieser Woche Melnyk nachrief, er habe „vielleicht den Beruf verfehlt. Diplomatie war nicht sein Thema.“ Melnyk erwiderte auf Twitter: „Hallihallo Saskia Esken, aus Kiew unter Raketenbeschuss. Das war IHRE Partei, die es verfehlte, diese barbarische Aggression Russlands zu verhindern. Es war Ihre Appeasement-Politik, die diesen blutigen Krieg erst ermöglichte.“

Druck war Melnyks Waffe

Appeasement – Beschwichtigung – wurde die Politik der Westmächte genannt, die dem Dritten Reich dreimal Gebietsgewinne durchgehen ließen, bis der so gestärkte Hitler Europa in den Weltkrieg stürzte. Der öffentlich ausgeübte moralische Druck, der deutsche Politiker dazu zwang, Irrtümer zuzugeben, war Melnyks Waffe. Damit hat er eine Wiederholung der Lage von 2014 verhindert, als nach der Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim russische Diplomaten in deutschen Talkshows dominierten.

Makejew liegt es wohl eher, durch die Blume zu sprechen. Auf den ersten Blick redet er wie ein klassischer Diplomat, der es bevorzugt, zu den „Stillen im Lande“ zu gehören und hinter den Kulissen zu arbeiten. So wirkte er, wenn man ihn noch in diesem Sommer auf seinem letzten Posten im Kiewer Außenministerium traf, einem wuchtigen Bau der Stalin-Ära mit überdimensionierten Säulen.

Eine besondere Raubkatze

Was er unter Reden durch die Blume versteht, demonstrierte Makejew dieser Woche auf Twitter. Seine Landsleute, schrieb er dort, liebten keine deutsche Blume mehr als die Iris. „Frage des Tages“: Welche Raubkatze sei nun das deutsche Lieblingstier der Ukrainer? – Die Zierpflanze Iris sibirica, die seit 1753 so heißt, weil sie auch in Sibirien vorkommt, ist zwar in seinem Tweet zu sehen, aber nicht sie hat Makejew gemeint. Vielmehr das deutsche Luftabwehrsystem IRIS-T, das seit diesem Monat in der Ukraine Dienst tut und laut Kiew „neun von zehn“ anfliegenden russischen Raketen abfängt. Und die Katze? Damit erinnert der Botschafter an die Leopard-Panzer, die Deutschland an die Ukraine liefern könnte – wenn Berlin nur wollte.

Auch ein kleines Video, mit dem er seinem Gastland „Guten Tag“ sagte, begann mit freundlichen Worten. „Danke, Deutschland“, für die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine; „Danke, Bundesregierung“, für Unterstützung und Waffen. Aber dann – und man merkt ihm an, dass ihm die Sätze nicht leicht über die Lippen kommen: „Ich muss ehrlich sagen – wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr.“ Nur gemeinsam könnten Deutsche und Ukrainer Europa „zu einem sicheren Ort machen“.

Auf der deutschen Diplomatenschule

Makejew stammt aus einer Familie, die er im September bei einer Tasse Kaffee in Kiew als „typisch sowjetisch“ beschrieben hat. „Opa war Panzermechaniker in der Roten Armee, seine krassen Schilderungen des Krieges habe ich noch im Ohr.“ Der Vater kam aus einer russischen Familie, die Mutter stammte aus der Westukraine und war mit der ukrainischen Sprache groß geworden. „So bin ich zweisprachig aufgewachsen.“ Als Schüler, 1975 in Kiew geboren, hatte Makejew (von heute aus betrachtet), doppeltes Glück: Seine Schule war eine von wenigen in der Dreimillionenstadt mit Ukrainisch als Unterrichtssprache.

Mehr zum Thema 1/

Dazu konnte er noch Deutsch als Fremdsprache wählen. In der Perestroika-Zeit, etwa 1990, besuchte er zum ersten Mal Deutschland. Er studierte Internationale Beziehungen und trat in den auswärtigen Dienst ein. In Bonn-Ippendorf, wo damals die deutsche Diplomatenschule stand, absolvierte er einen längeren Lehrgang, später war er für die Ukraine in Deutschland und der Schweiz auf Posten. 2014 wurde Makejew politischer Direktor des ukrainischen Außenministeriums und damit die rechte Hand des Deutschland sehr verbundenen Ministers Pawlo Klimkin. 2020 wurde er Sonderbeauftragter für Sanktionen gegen Russland. Seit Putin die Krim besetzt hat, haben die beiden Länder, die bis dahin füreinander der jeweils wichtigste Handelspartner waren, Strafmaßnahmen gegeneinander verhängt.

Makejews Frau Olena war lange die Besserverdienende in der Familie: Sie ist Wirtschaftsprüferin, und 2015 bis 2016 war sie in Kiew stellvertretende Finanzministerin. Die Tochter studiert in Straßburg. Jetzt, wo ihr Vater in Berlin ist, wird sie ihn ein wenig leichter besuchen können als in Kiew, wo keine Flugzeuge mehr landen – ohne Luftalarm im Ohr, allenfalls mit der Durchsage, dass der Zug Verspätung hat.