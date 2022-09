Scholz gegen Merz : „Sie sind einfach schief gewickelt“

Ob Olaf Scholz am Morgen einen extra starken Kaffee getrunken hatte? Der Bundestag erlebte jedenfalls am Mittwoch einen Kanzler, dessen Auftritt nichts mehr mit dem Mann zu tun hatte, der seine Reden mit so unterkühltem Temperament abliest, dass sie den Zuhörer in völlige Entspannung führen. In der Haushaltsdebatte wütete Scholz gegen die Union und dessen Fraktionschef Friedrich Merz. Der CDU-Mann trage zur Spaltung der Gesellschaft bei, gefährde den Zusammenhalt des Landes. Merz unterschätze Deutschland, das in dieser Krise wieder einmal „über sich hinauswachsen“ werde. Vor allem wolle Merz nicht zugeben, dass die Vorgängerregierung, von der Union geführt, maßgeblich verantwortlich sei für die missliche Lage auf dem Energiemarkt, die Deutschland quält.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Scholz warf CDU und CSU vor, sie hätten den Ausbau der erneuerbaren Energie systematisch verhindert. „Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windanlage, das schadet uns bis heute“, so der Kanzler unter heftigem Beifall von SPD, Grünen und auch manchem FDP-Abgeordneten. Die frühere Regierung habe die Gasspeicher leerlaufen lassen, ohne sich darum zu kümmern. Erst die jetzige Regierung habe das geändert, sagte Scholz. Der Kanzler ging allerdings nicht darauf ein, dass die SPD an der so gescholtenen Vorgängerregierung beteiligt war. „Sie sind einfach schief gewickelt“, rief der Kanzler stattdessen dem Oppositionsführer zu.

Merz hatte Scholz zuvor in üblicher Form provoziert. Die Regierung liefere zu wenig schwere Waffen an die Ukraine, sie verhindere damit, dass die Ukraine militärische Erfolge erringe. Doch allein diese Erfolge könnten den russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zwingen. Merz warf dem Kanzler vor, dass man sich auf seine Zusagen zu Waffenlieferungen und Verteidigungsetat nicht verlassen könne und dass der Bundesregierung „jede Fähigkeit zum politisch-strategischen Denken“ fehle. Zudem sei das jüngste, dritte Entlastungspaket der Koalition nur ein „Sammelsurium an Kompromissen“ zwischen den Ampelparteien.

Die geplante Gasumlage werde die Inflationsrate weiter in die Höhe treiben, die Koalition habe das erkannt, aber habe nicht die Kraft, diese „Fehlkonstruktion“ aufzugeben. Zwar sei es richtig, nun auch Rentnern zu helfen, die wie die Erwerbstätigen eine Direktzahlung von 300 Euro bekommen sollen. Doch wäre es besser gewesen, so Merz, sich auf diejenigen Bürger zu konzentrieren, die bedürftig seien. Schließlich würden auch Scholz und er selbst dieses Geld bekommen. „Brauchen Sie das? Brauchen wir das?“, fragte er den Kanzler.

Am Ende kam der Unions-Fraktionschef auf die jüngste Entscheidung zu sprechen, ob die verbliebenen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus weiterlaufen sollen. Die Entwicklung der Gaspreise sei ein „klassischer Angebotsschock“, deswegen sei es notwendig, so viel Energie wie möglich zu erzeugen. Der Beschluss der Regierung, zwei der drei Atomkraftwerke in Reserve zu halten, sei vor allem dazu gedacht, die „grüne Basis, vor allem in Niedersachsen“, zu beruhigen. Damit halte die Koalition „das ganze Land zum Narren“.