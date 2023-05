Das Unbehagen war zu deutlich spüren. Zwar hieß es seitens der Bundesregierung, der „Vorfall“ sei für Bundeskanzler Olaf Scholz „nicht weiter der Rede wert“ gewesen, er habe sich nicht bedroht gefühlt, es habe sich um ein Händeschütteln gehandelt, gefolgt von einer „seltsamen Umarmung“. So reagierten Sprecher der Bundesregierung darauf, dass der Kanzler am späten Mittwochabend auf dem Flugfeld des Frankfurter Flughafens von einem unbekannten Mann, der dort nichts zu suchen hatte, geherzt worden war.

Jenseits dieser beruhigenden Worte räumte die Scholz-Truppe ein, dass sich „natürlich kritische Fragen zur Sicherheit“ stellten. In Berlin will man sich auf detaillierte Schilderungen des Vorgangs nicht einlassen, sondern verweist auf einen Bericht der Zeitung „Bild“. Demnach fuhr Scholz nach seinem Besuch bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am späten Abend in seiner Fahrzeugkolonne zum Flughafen. Die hessische Landespolizei eskortierte den Besuch aus Berlin mit Streifenwagen und Motorrädern.