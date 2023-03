Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Waffenlieferungen an die Ukraine vor dem Hintergrund der jüngsten Demonstrationen in Berlin verteidigt. „Wir unterstützen die Ukraine so lange, wie das nötig ist“, sagte Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Dieser Kurs finde im Parlament breite Unterstützung, sagte Scholz.

Vor gut einem Jahr hatte er am selben Ort von einer „Zeitenwende“ gesprochen, die der Angriff Russlands auf die Ukraine bedeutet. Der Kanzler sagte nun, er wende sich an jene, die sich „vor einer Eskalation fürchten“. Scholz sprach damit unter anderem die Teilnehmer einer Kundgebung in Berlin an, die sich gegen Waffenlieferungen einsetzten und dies mit ihrer Forderung nach Frieden begründeten.

„Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung“

„Man schafft keinen Frieden, wenn man hier in Berlin ,Nie wieder Krieg!’ ruft und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen einzustellen“, sagte Scholz. „Denn wir wissen, welches Schicksal den Ukrainern unter russischer Besatzung droht.“ Der Kanzler nannte unter anderem den Ort Butscha, an dem russische Soldaten zu Kriegsbeginn zahlreiche Verbrechen begangen hatten. „Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter eine größeren Nachbarn“, sagte Scholz. Von der Besuchertribüne aus verfolgte der ukrainische Botschafter in Berlin, Alexej Makejew, die Rede.

Man dürfe Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht ermutigen, mit seiner Aggression fortzufahren. „Unsere europäische Friedensordnung ist wehrhaft“, sagte Scholz. „Unser ,Nie wieder’ bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf.“ Der Angriffskrieg dürfe niemals als Mittel der Politik zurückkehren.

Scholz machte deutlich, dass aus seiner Sicht im Moment nichts dafür spreche, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, über die Rückkehr zu solchen Grundsätzen und einen gerechten Frieden zu verhandeln. Es gelte aber: „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln – außer über die eigene Unterwerfung.“ Zuletzt habe die Weltgemeinschaft bei der UN-Generalversammlung die klare Botschaft an Putin gesandt: „Ziehen Sie Ihre Truppen zurück - dann ist dieser Krieg augenblicklich vorbei!“

Scholz forderte die Regierung in China auf, sich für einen Frieden in der Ukraine zu engagieren. „Meine Botschaft an Peking ist klar: Nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland“, sagte er. Man könne von China auch erwarten, mit den Hauptbetroffenen zu sprechen, nämlich der Ukraine und mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es sei enttäuschend, dass China beim G-20-Finanzministertreffen nicht zu einer Verurteilung des russischen Angriffs bereit gewesen sei.

Sicherheitszusagen für die Ukraine

Der Ukraine hat der Kanzler in seiner Rede Sicherheitsgarantien der Verbündeten für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung werde der Ukraine helfen, dass es zu einem Frieden kommt, sagte Scholz. „Deshalb sprechen wir mit Kiew und weiteren Partnern auch über künftige Sicherheitszusagen für die Ukraine“, sagte er. „Solche Sicherheitszusagen setzen aber zwingend voraus, dass sich die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich verteidigt.“

Der deutschen Rüstungsindustrie sagte Olaf Scholz Hilfen zu, damit sie eine „laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition“ aufbauen kann. „Das erfordert langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen“, sagte er. Man brauche eine schnelle, planbare und leistungsfähige Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr und andere europäische Armeen. Scholz bekannte sich abermals zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Dazu sei generell eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben im Bundeshaushalt erforderlich. Er habe seine Zusage gegeben, und diese Zusage gelte, sagte Scholz.

Auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sprach die umstrittenen Proteste für Frieden in Berlin in seiner Antwort auf die Regierungserklärung des Kanzlers an. Wenn von „maßgeblichen Vertreten von ganz links und ganz rechts“ Opfer und Täter verwechselt und Vergewaltigungen nüchtern als Teil des Krieges beschrieben würden, dann sei das „zynisch, menschenverachtend, niederträchtig und beschämend für unser ganzes Land“, sagte Merz. Es gebe nur einen Menschen, der für den Krieg verantwortlich sei, und das sei Wladimir Putin. „Der Aufruf, den Krieg zu beenden, kann sich nur an Putin und sein Regime wenden.“ Der Krieg stehe stellvertretend für die Absicht mehrerer autokratischer Staaten, die Welt neu einzuteilen, und dieses Vorhaben mit Gewalt durchzusetzen, so Merz.