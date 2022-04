Russlandpolitik der SPD : Scholz beklagt „verleumderische Darstellungen“

Aktualisiert am

Kritiker werfen Bundeskanzler Scholz eine zögerliche Politik bei Waffenlieferungen an die Ukraine vor. Bild: Reuters

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht keinen Anlass für seine Partei, ihre Russlandpolitik der vergangenen Jahre selbstkritisch aufzuarbeiten. „Seit Adenauers Zeiten gibt es diese verfälschenden und verleumderischen Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD, das ärgert mich“, sagte Scholz in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Spiegel“. Auch an die Interviewer gerichtet, denen er ein „Zerrbild“ vorwarf, sagte Scholz: „Ich befürworte jede Diskussion über die künftige Politik. Aber ich weise zurück, dass die Eintrittskarte für eine Debatte eine Lüge ist.“

„Die sozialdemokratische Partei ist eine fest in das transatlantische Bündnis und den Westen eingebundene Partei, die die Vorwürfe, die da erhoben werden, nicht akzeptieren muss“, sagte Scholz. Er verwies insbesondere auf die Entspannungspolitik der SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt. Diese habe es „erst möglich gemacht hat, dass der Eiserne Vorhang verschwindet, dass viele Länder Osteuropas die Demokratie gewinnen konnten und dass wir heute in der Europäischen Union vereint sind“. Es sei immer eine Politik gewesen, die auf eine starke Bundeswehr und die Eingebundenheit in den Westen gesetzt habe, sagte Scholz.

„Es darf keinen Atomkrieg geben“

Als es um die deutsche Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine ging, begründete dies Scholz unter anderem mit dem schlechten Zustand der Ausrüstung der Bundeswehr: „Liefern kann man nur, was man hat und hergeben kann. Man muss schon genau hinsehen, wie einsatzfähig welches Material wirklich ist – und wann. Weiter sagte Scholz: „Wenn ich ein Fahrzeug liefere, das von jedem Maschinengewehr durchschossen werden kann, hilft das den ukrainischen Truppen wenig.“ Die Sparpolitik bei der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten habe Spuren hinterlassen. „Das ändern wir gerade“, erklärte Scholz.

Einem sofortigen Gasembargo gegen Russland erteilte Scholz abermals eine Absage: „Ich sehe überhaupt nicht, dass ein Gasembargo den Krieg beenden würde. Wäre Putin für wirtschaftliche Argumente zugänglich, hätte er diesen Wahnsinnskrieg nie begonnen.“

Zudem warnte er vor den wirtschaftlichen Folgen für Deutschland: „Sie tun so, als gehe es uns ums Geldverdienen. Aber es geht darum, dass wir eine dramatische Wirtschaftskrise vermeiden wollen, den Verlust von Millionen Arbeitsplätzen und von Fabriken, die nie wieder aufmachen würden. Scholz bekräftigte zudem, eine direkte militärische Konfrontation zwischen der NATO und Russland verhindern zu wollen: „Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben.“