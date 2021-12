Neuaufstellung der Partei : Die Wunderheiler der SPD

Äußerlichkeiten sollten keine zu große Rolle spielen in der Politik, aber: Kevin Kühnert trägt jetzt manchmal Sakko. Etwa wenn er im Bundestag eine Rede hält. Und Lars Klingbeil trägt nun seltener Turnschuhe. So ändern sich die Zeiten. Eine neue Ernsthaftigkeit ist eingezogen in der SPD.

Die SPD kennt man, klar. Und man kennt auch Olaf Scholz, Klingbeil, Saskia Esken und Kühnert. Sind ja alle schon eine Weile dabei. Aber irgendwas ist jetzt anders bei der SPD. Sie ist Kanzlerpartei, leidet nicht mehr an sich selbst. Man hat den Eindruck, dass es SPD-Politikern gerade Freude macht, Mitglied ihrer Partei zu sein. Was ist da passiert?

In der letzten Phase des Wahlkampfs fielen Gelegenheit und Glück bei der SPD zusammen. Peer Steinbrück gilt noch immer als kläglich gescheiterter SPD-Kanzlerkandidat, weil er 2013 nur 25,7 Prozent der Wählerstimmen er­reichte. Scholz holte auch 25,7 Prozent der Wählerstimmen. Und gewann das Kanzleramt. So ist Politik.

Die SPD ist noch immer die SPD

Die SPD wählt an diesem Samstag eine neue Führung. Zur Wahl stehen lauter bekannte Gesichter. Dennoch wird der Parteitag die SPD abermals verändern und ihr Verhältnis zu Bundeskanzler Scholz prägen. Saskia Esken, bisherige Ko-Vorsitzende, tritt wieder an. Klingbeil, bislang Generalsekretär, steigt zum Mitvorsitzenden auf. Und der 32 Jahre al­te Kühnert wird künftig Cheforgani­sator der ältesten Partei Deutschlands.

So verschieden die Personen in der Reihe hinter Scholz auch sind – sie haben alle ihren Anteil am gegenwärtigen Zu­stand der Partei. Mit ihnen verbindet sich in der SPD die Hoffnung, dass nicht bald schon wieder der Streit losbricht. Denn die SPD ist ja noch immer die SPD.

Die drei Politiker haben bislang in un­terschiedlichen Verhältnissen zueinander gearbeitet. Esken war formal Klingbeils Chefin. Kühnert konnte lange frei sagen, was er sich so dachte. Das ist jetzt anders. Am Mittwoch bei der Kanzlerwahl saß Klingbeil, schwarzes Hemd, dunkelgrauer Anzug, schwarze Schuhe, im Plenum direkt hinter Scholz. Hätte er keine Corona-Maske getragen, hätte Scholz seinen Atem im Nacken spüren können.

Klingbeil ist jetzt 43 Jahre alt. Er hat als Generalsekretär acht Vorsitzende er­lebt, drei Mitgliederentscheide und Dutzende Regionalkonferenzen, bei denen sich die Genossen den Kummer von der Seele reden konnten. Wenn alles gut läuft für die SPD, wenn Klingbeil sich an der Spitze hält, wenn Scholz es schafft, 2025 wiedergewählt zu werden, dann könnte er in einigen Jahren sein Nachfolger werden. Das sind viele „Wenns“. Aber der erfolgreiche Politiker aus Niedersachsen hat wohl nicht ohne eine Absicht darauf verzichtet, ins Kabinett zu gehen. Andere wollten in der Scholz-Mannschaft schnell irgendwo was werden, Parlamentarischer Staatssekretär etwa. Klingbeil plant wohl weiter.

Das unterscheidet ihn fundamental von seinem baldigen Vorgänger, Norbert Walter-Borjans. Der pensionierte Landespo­litiker war angetreten, um die darniederliegende SPD aufzurichten und sie aus der Großen Koalition zu führen. Letzteres misslang zwar zunächst, aber der populäre frühere NRW-Finanzminister trug doch auf seine heiter-zurückhaltende Art mit dazu bei, die Sozialdemokratie wieder zu sich selbst zu bringen. Wie gut das wirklich gelang, ist etwas unklar. Die SPD schneidet bei jungen Wählern beeindruckend schlecht ab, und die tatsächliche Zahl ihrer verbliebenen Mitglieder wird seit Monaten wie ein Staatsgeheimnis gehütet.