Richtlinienkompetenz : Der Basta-Kanzler

Ausgerechnet Olaf Scholz steht jetzt in einer Reihe mit Konrad Adenauer. Seit dem ersten Kanzler der Bundesrepublik hat kein Regierungschef seinen Punkt mehr so klargemacht wie Scholz bei den Atomkraftwerken: per Brief an seine Minister und mit explizitem Verweis auf seine Richtlinienkompetenz. Im Streit über den Weg zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wies Adenauer seine Minister 1956 in einer „Direktive“ an, die Integration Europas „mit allen in Betracht kommenden Mitteln zu fördern“ und dies als „Richtlinie der Politik der Bundesregierung zu betrachten und danach zu verfahren“. Auch sonst ermahnte er seine Minister im Kabinett regelmäßig, entzog ihnen Kompetenzen und ließ keinen Zweifel daran, wer die Richtung vorgab: ausschließlich er.

Das klingt nach heutigen Maßstäben pa­triarchalisch bis autoritär, ist aber von der Verfassung gedeckt. Nach Artikel 65 Satz 1 des Grundgesetzes kann der Kanzler in politischen Grundsatzfragen entscheiden, wenn das Kabinett sich nicht einig wird. Das kann nicht nur Leitlinien, sondern auch Einzelfallentscheidungen betreffen, „wenn sie für die politische Führung des Bundeskanzlers bedeutsam sind“. Oder, wie Adenauer in der ihm eigenen Bescheidenheit sagte: „Die Richtlinien der Politik bestimme ich. Und auch, was Richtlinien der Politik sind, bestimme ich.“

So forsch waren die Kanzler nach Adenauer nicht mehr, meistens drohten sie nur noch mehr oder minder offen mit dem „Kanzlerprinzip“. Von Willy Brandt ist gar kein solcher Fall überliefert, und selbst der zupackendere Helmut Schmidt war stolz darauf, keinen Gebrauch von ihm gemacht zu haben. Und das trotz des Deutschen Herbstes, in dem er die Freiheitsrechte – ausgerechnet in einer Koalition mit der FDP – so drastisch einschränkte wie kein Kanzler vor ihm. Auch Schmidts Nachfolger Gerhard Schröder exekutierte seine Richtlinienkompetenz nie – oder zumindest nicht so, dass es bekannt geworden wäre. Es genügte, seine Minister gelegentlich öffentlich an sie zu erinnern wie nach dem 11. September 2001, als Schröder den USA Unterstützung in Afghanistan zu­­sagte und den protestierenden Grünen zu verstehen gab: „Das, was ich gesagt habe, gilt.“

„Damoklesschwert“ Richtlinienkompetenz

Es sei aber ohnehin jedem klar gewesen, dass der Kanzler das letzte Wort habe, sagt Rezzo Schlauch, damals grüner Fraktionsvorsitzender. „Das Damoklesschwert der Richtlinienkompetenz des Kanzlers hängt ständig über einer Koalition. Das muss man nicht eigens aussprechen.“ Ob die Richtlinienkompetenz eine Rolle spiele, hänge immer auch von der Machtstruktur in einer Regierung ab, glaubt der Staatsrechtler Alexander Thiele: Je stärker der Kanzler und seine Partei in der Koalition, umso weniger müsse er das Kanzlerprinzip explizit machen. „Schröder hat den Grünen von Anfang an sehr klargemacht, wer in der Koalition Koch und wer Kellner ist. Das wurde von den Grünen auch akzeptiert.“

Auch Angela Merkel machte von ihrer Richtlinienkompetenz nur andeutungsweise Gebrauch. Einmal implizit 2016, als sie gegen den Willen der SPD strafrechtliche Ermittlungen gegen den Satiriker Jan Böhmermann zuließ, der den türkischen Präsidenten Erdogan in einem Schmähgedicht beleidigt hatte. Und im Juni 2018 als Drohgebärde, auf dem Höhepunkt des Asylstreits in der Union.