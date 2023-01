Ein Jahr Ampel : Ist der Ruhe in der SPD zu trauen?

Aktualisiert am

Ist der Ruhe in der SPD zu trauen?

Die Umfragen für die SPD sind mäßig – aber Scholz wirkt zufrieden. Das größte Problem sind manch alte SPD-Profis, die nicht in der Realpolitik angekommen sind.

Das kann doch nicht gut gehen. Oder etwa doch? Da stellt eine ziemlich ge­schrumpfte Volkspartei den Bundeskanzler, aber der wollte nicht ihr Vorsitzender sein. Und da ist eine Bundestagsfraktion, die nicht nur bunter und damit un­kontrollierbarer ist als frühere. Hinzu kommt, dass an deren Spitze ein Friedensbewegter alter Schule steht, der auf der Politik seines Kanzlers ganz schön herumbeißt. Und dann sind da natürlich noch der Krieg und die Energiekrise, die den Bürgern viel zumuten.

Und doch segelt die SPD vergleichsweise ruhig durch diese unruhige See. Der Pokal mit der Wahlsieger-Plakette hat den Sozialdemokraten ein Gewicht verschafft, dass sie selbst nicht mehr auf die Waage brachten. Die SPD handelt seit einem Jahr aus einer Position der Stärke he­raus, sie führt die Regierung an. Die echten Zahlen sind ernüchternder: Auf knapp 26 Prozent der Stimmen kam die SPD bei der Bundestagswahl, in Umfragen liegt sie derzeit bei etwa 20 Prozent.