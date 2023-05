Wenn Sozialdemokraten runde Parteigeburtstage feiern, geht es meist um Selbstvergewisserung. Viel ist vom Stolz auf die älteste Partei Europas die Rede. Und es werden die Namen der Heiligen der nun 160 Jahre alten Geschichte der SPD genannt, von Philipp Scheidemann und Friedrich Ebert bis zu Helmut Schmidt und Willy Brandt. Nur Gerhard Schröder ist nicht mehr dabei – als Person und Name.

Ausgerechnet Olaf Scholz kippt etwas Wasser in den sozialdemokratischen Festtagswein, als er am Dienstag im Willy-Brandt-Haus vor der Jubelgemeinde der SPD spricht. Gleich zu Beginn seiner Rede legt er Wert darauf, dass er „nicht bloß als Sozialdemokrat, sondern auch als sozialdemokratischer Bundeskanzler“ spreche. Auffällig sei eines an der Geschichte der SPD: „Im Laufe ihrer 160 Jahre hat die Sozialdemokratie in Deutschland insgesamt nur ein knappes Vierteljahrhundert den Regierungschef gestellt: gute drei Jahre lang in den 13 Jahren der Weimarer Republik, und gute 20 Jahre lang in den bisher 74 Jahren der Bundesrepublik.“ Vier Reichskanzler, die aber nur insgesamt drei Jahre regierten, Scholz ist der vierte Bundeskanzler.

Mit der Erinnerung an die kurze Zeit, in der die SPD die Regierung anführte, macht Scholz klar, dass die Deutschen seiner Partei nicht allzu oft vertraut haben. Zwar führt Scholz einige historische Gründe an, warum das so gewesen sei, so habe die SPD nach dem Zweiten Weltkrieg in schroffer Opposition zu dem „CDU-Staat“ gestanden, wie manche Sozialdemokraten die junge Republik genannt hätten.

Doch dann kommt er auf das zu sprechen, was die SPD immer geprägt habe und worin er offenbar den eigentlichen Grund für das fehlende Vertrauen sieht: das Spannungsverhältnis zwischen dem hohen programmatischen Anspruch, „einige würden sagen: utopischem Überschuss“, der SPD und der Notwendigkeit, pragmatisch zu handeln. Scholz lobt zwar diese Spannung, dadurch unterscheide sich die SPD „von politischen Formationen, die eigentlich gar nichts so richtig vorhaben außer Status quo und Weiter so“.

Pragmatismus und Utopie

Und er distanziert sich sogar scheinbar von Helmut Schmidts berühmtem Satz, wer Visionen habe, solle besser zum Arzt gehen. Der habe das später selbst als „pampige Antwort auf eine dusselige Frage“ bezeichnet. Der Zweiklang aus Pragmatismus und Utopie sei „unser Lebenselixier“, „er hält uns jung“, sagt Scholz. „Und er macht uns, wenn wir es richtig anstellen, auch attraktiv.“

In Wahrheit ist das eine versteckte Kritik an der SPD. Scholz hat unter dem ideologischen Überschuss seiner Partei mehrfach gelitten. Er war der Partei zu pragmatisch, deshalb mochte sie ihn nicht. Auf dem Parteitag 2003 wurde er als Generalsekretär des SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder mit 52,6 Prozent der Stimmen nur knapp wiedergewählt, weil er eisern an der Agenda 2010 des Kanzlers festhielt. Und sechzehn Jahre später zogen die SPD-Mitglieder ein unbekanntes Duo namens Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans dem Vizekanzler Scholz im Parteivorsitz vor.

Das alles kommt nicht vor am Parteifeiertag, Selbstkritik ist nicht gefragt. „Wir regieren, wir entscheiden, wir handeln. Praktisch, tatkräftig, zuverlässig“, sagt Scholz über sich und seine Regierung. Der Kanzler nutzt aber die Gelegenheit, um die jahrzehntelange Russland-Partei SPD auf die Unterstützung der Ukraine einzuschwören. Gewaltverzicht und Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität von Staaten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker – für all das habe die SPD schon in den 1970er-Jahren sich eingesetzt.

Alle diese Prinzipien habe Wladimir Putin „brutal in den Wind geschlagen“. Darum müsse die SPD die ukrainische Nation in ihrem „tapferen Verteidigungskampf um ihre Freiheit und Selbstbestimmung als europäische Nation mit aller Kraft unterstützen“ und „ohne Wenn und Aber Flagge zeigen“. Denn es gehe um „unsere Grundwerte und Prinzipien“, sagt Scholz.

Er geht nicht darauf ein, dass die SPD nach 2014, als Putin die Grenzen schon verschoben und einen ersten Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, das ganz anders sah. Scholz geht auch nicht darauf ein, dass er selbst noch bis zwei Tage vor dem Angriff Russlands an der Ostseepipeline Nord Stream festhielt.

Und SPD-Parteichef Lars Klingbeil lobt die Ostpolitik der SPD, die „den Weg zur deutschen Wiedervereinigung“ und „zur Demokratisierung vieler Länder des Warschauer Pakts geebnet“ habe. Dass die SPD sich in den 1980er-Jahren an die Seite der kommunistischen Regimes in Osteuropa und gegen die demokratischen Bewegungen wie die polnische Solidarność gestellt hatte, kommt bei Klingbeil nicht vor. Er klagt hingegen darüber, dass „manche heute versuchen, die Fehleinschätzungen der letzten Jahre Willy Brandt und seiner Ostpolitik anzulasten“. Denn „Willy“ habe Historisches geleistet. „Und dieses Erbe werden wir konsequent verteidigen.“

Scholz verzichtet auf das Nachbeten solcher Dogmen. Der Kanzler will lieber nach vorne schauen und legt im Blick auf Russland und die Ukraine eine neue Entschiedenheit an den Tag. Russlands Angriff, den er ein bitteres Kapitel der europäischen Geschichte nennt, „wird damit enden, dass sich die freie Ukraine als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union anschließt“.