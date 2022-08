Sommer-PK des Bundeskanzlers : Olaf Scholz sagt, er sei fähig zur Selbstkritik – ohne es zu zeigen

Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in der Bundespressekonferenz Bild: EPA

Es gibt Menschen, die besonders leise sprechen, wenn sie ihrem Gegenüber den Ernst einer Lage klarmachen, ihnen vielleicht sogar drohen wollen. Bei Olaf Scholz ist dieser Punkt deswegen schwer auszumachen, weil er ohnehin leise spricht. Auch wenn er den Journalisten in der Bundespressekonferenz Rede und Antwort steht, wie am Donnerstag. Also ließ sich nur am Inhalt seiner Worte ablesen, dass er an zwei Stellen seines mehr als 90 Minuten dauernden Auftritts etwas weniger sicher wirkte als in der übrigen Zeit.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Es ging um die Hamburger Warburg-Bank und um sogenannte Cum-ex-Geschäfte. Ein Journalist hatte behauptet, die Warburg-Bank habe eine Steuerschuld von 47 Millionen Euro – er sprach von „geklautem Geld“ – behalten dürfen, „nach Ihrer Anweisung“. Das sei bewiesen, das wisse Scholz, das sei eine Tatsache. Der Bundeskanzler, der Ende kommender Woche wieder im Hamburger Untersuchungsausschuss zur Cum-ex-Affäre aussagen muss, konterte, das sei keine Tatsache. „Und wenn Sie – Sie können sich darauf verlassen, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die so etwas machen –, aber Sie würden diese Tatsachenbehauptung nicht erhärten können, wenn Sie es müssten“, sagte der Jurist Scholz dem Fragesteller. „Bedenken Sie das, wenn Sie so etwas sagen.“ Da schwang die Möglichkeit von juristischen Konsequenzen mit, auch wenn Scholz sie gleich ausschloss. Aber etwas dünnhäutig wirkte es schon.

Noch an einer anderen Stelle schien der Kanzler für einen Moment etwas unsouverän. Wieder ging es um seine Hamburger Zeit, wieder um Cum-ex. Ob der einstige SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs vor einem Treffen mit den Warburg-Leuten im November 2016 auf ihn, den damaligen Regierungschef in Hamburg, eingewirkt habe, wollte ein Fragesteller wissen. „Hat dieses Treffen mit Herrn Kahrs stattgefunden?“ Scholz überging die Frage unbeantwortet und sagte stattdessen, was er am Donnerstag mehrfach versicherte, wenn es um die Cum-ex-Angelegenheit ging: Es habe keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung zur Steuerschuld der Warburg-Bank gegeben.

Weitgehend überraschungsfreier Auftritt

Zu Treffen mit Kahrs sagte er später, als das Thema wieder aufkam, die letzte Begegnung müsse „schon ewig lange her sein“. Aktuell habe er keinen Kontakt zu ihm. Wo die 200.000 Euro herkämen, die in einem Bankschließfach von Kahrs gefunden wurden, wisse er auch nicht. Er würde es aber gerne wissen. Nachdem die „Scheinwerfer“ zweieinhalb Jahre auf die Angelegenheit gerichtet gewesen seien, ohne dass Beweise für politische Einflussnahme gefunden worden seien, habe er zwar keinen Anspruch, dass jemand einmal zugebe, es nicht geschafft zu haben, solche Beweise zu finden. Aber er gebe zu – „ich bin Mensch“ –, dass er sich darüber freuen würde, wenn es so käme. Jedenfalls werde er am nächsten Freitag „sehr viele Stunden“ noch mal alles berichten. Da freue er sich drauf.

Abgesehen von diesen kleinen Auffälligkeiten blieb der Auftritt des Bundeskanzlers weitgehend überraschungsfrei. Das dominierende Thema waren die Entlastungen für die Bürger, die infolge der gestiegenen Preise nicht nur, aber vor allem für Energie nach Ansicht der Bundesregierung auch weiterhin erforderlich sind. Hatte tags zuvor schon Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt, dass Scholz den Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Abbau der sogenannten kalten Progression im Steuersystem aufgeschlossen gegenüberstehe, machte Scholz das am Donnerstag selbst ganz deutlich. „Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich“, kehrte er einen Spruch seiner christdemokratischen Vorgängerin Angela Merkel ins Gegenteil um.