Olaf Scholz ist kein Handaufleger, die Kunst und Macht der Rede nutzt er so gut wie nie. Stattdessen behauptet er von sich, im Operativen gut bis hervorragend zu sein und ausschließlich mit den Ergebnissen seines Regierungshandelns überzeugen zu wollen. Für Scholz heißt das auch: Ruhe und Sicherheit auszustrahlen ist erste Kanzlerpflicht.

Und auch wenn die Kanzlerruhe in einem immer offensichtlicheren Gegensatz zur Krisenstimmung vielerorts im Land steht, sollte man fragen: Was wäre denn die Alternative? Ein Kanzler, der seine letzte große Pressekonferenz vor der Sommerpause nutzt, um Panik zu verbreiten? Damit wäre niemandem geholfen.

Nicht alles kann man Scholz anlasten

Aber trotzdem muss sich Scholz eben daran messen lassen, ob er gut regiert. Und da kommt man zu einem gemischten Fazit. Nicht jeden Streit und jeden schlechten Gesetzesentwurf kann man dem Regierungschef anlasten. Scholz weiß offenbar besser als seine Genossen, dass die SPD mit ihrem knappen Wahlerfolg bei der vergangenen Bundestagswahl und in einer Dreierkoalition nicht durchregieren kann.

Die Kanzlerpartei ist schwächer als in früheren Jahrzehnten üblich. Das führt zu Konflikten. Aber da bekommen die Wähler eben das, was sie gewählt haben.

AfD nur bei 10,3 Prozent?

Scholz hat in einem aufschlussreichen Satz sein Politikkonzept formuliert, konkret bezogen auf die Klimapolitik, aber mit allgemeiner Aussagekraft: Jede Regelung müsse so konzipiert sein, dass sie in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände. Bei welchen Gesetzen in der bundesrepublikanischen Geschichte das wohl der Fall gewesen wäre?

Scholz wirbt für die Abwägung, den Kompromiss. Wo die Gesellschaft polarisierter wird, will er die Mitte sein. Reicht das, um einer erstarkenden AfD etwas entgegen zu setzen? Scholz hat am Freitag ein Ziel ausgegeben, an dem man ihn messen wird: dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr als 10,3 Prozent erreichen wird.

Auch an seine eigene Partei geht das Signal: Scholz macht nicht mit beim Kulturkampf jedweder Art. Und auf eine verteilungspolitische Diskussion lässt er sich auch nicht ein. Das ist eine schlechte Nachricht für die SPD, in der es gerade mal wieder die Forderung nach Abschaffung des Ehegattensplittings gibt. Scholz mag eine Vermögenssteuer gut finden, aber verkämpfen wird er sich dafür wohl nicht. Er ist stolz auf die Haushaltskonsolidierung. Scholz mag ein truly Sozialdemokrat sein. Aber in erster Linie will er jetzt ein truly Kanzler sein.