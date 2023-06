Aktualisiert am

Es ist wenige Jahre her, dass die SPD das Eintreten für eine moderne Bewaffnung der Bundeswehr als Rückfall in den Kalten Krieg verunglimpfte. Frieden und Abrüstung waren die Schlager in sozialdemokratischen Wahlkämpfen, es waren Evergreens, die vom linken Parteiflügel besonders laut intoniert wurden.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Am Donnerstag trägt Olaf Scholz wieder einmal eine Regierungserklärung im Bundestag vor. Es geht um Sicherheit als „die wichtigste Aufgabe des Staates“, ohne die es keine Freiheit und keinen Wohlstand geben könne. Der Bundeskanzler gebraucht in seiner halbstündigen Rede das Wort Sicherheit mehr als ein Dutzend Mal und füllt es mit Formulierungen, für die ihn in früheren Zeiten die Hälfte der SPD-Abgeordneten wohl ausgebuht hätte.