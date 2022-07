Reaktionen zu Scholz’ Manifest : „Richtig analysiert – aber bisher ist leider fast nichts passiert“

Bundeskanzler Scholz hat Anfang der Woche in der F.A.Z. zwei zentrale Schlüsse aus Russlands Überfall auf die Ukraine gezogen. Der erste lautet: „Der Imperialismus ist zurück in Europa.“ Seit dem 24. Februar sei „nichts mehr so, wie es war“. Deutschland sei entschlossen, sich Wladimir Putins „neokolonialem“ Angriff zu widersetzen. Man werde einen „Diktatfrieden“ nicht hinnehmen, und man werde Waffen liefern, solange die Ukraine sie „braucht“. Die zweite Botschaft: Deutschland werde jetzt Europa neu denken. Die EU müsse „souveräner“ werden, ein „geopolitischer Akteur“, vor allem auch in der Verteidigungspolitik. Deshalb sei Deutschland bereit, „Verantwortung für Europa und in der Welt“ zu übernehmen. „Zusammenführen und zusammen führen“, mit diesem Wortspiel illustrierte Scholz die Rolle, die er für Berlin jetzt sieht.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Reaktionen reichen von Begeisterung bis Kopfschütteln. Aus der französischen Regierung hörte die F.A.S. Applaus, aus der polnischen Protest. Einige Europapolitiker aus Deutschland lobten den Ton des Kanzlers, andere vermissten Substanz. Und wo es um die Ukraine ging, äußerten Kritiker den Verdacht, Scholz gebe Entschlossenheit zum Zaudern als Entschlossenheit zum Handeln aus.

An der Spitze der Gratulanten stand die französische Regierung. „Sehr gut“, urteilte Laurence Boone, die unter Premierministerin Elisabeth Borne das Europaressort führt. Die Forderungen des Kanzlers zeugten von einem weitreichenden Bewusstseinswandel. „Die Ideen zur Souveränität Europas und zur Notwendigkeit eigener Verteidigungskapazitäten aus Präsident Emmanuel Macrons Sorbonne-Rede werden aufgegriffen.“ Boone begrüßte, dass Berlin stärker am Aufbau europäischer Verteidigungskapazitäten mitwirken wolle, und interpretierte Scholz’ Ausführungen so, dass Berlin eine stärkere europäische Rüstungsindustrie anstrebe.

Wer führt das starke Europa?

Auch die Formel „zusammen führen“ fand Boones Beifall. Das entspreche der Methode, die sich seit dem informellen EU-Gipfel in Versailles im März als Antwort auf Putins Angriff bewährt habe. „Nicht als Deutschland und Frankreich, sondern zusammen als Europäer stellen wir uns der Verantwortung.“ Boone deutete an, dass sie das Vorgehen zu 27 für besser hält als das sogenannte Normandie-Format. Die „Normandie-Gruppe“ hatte sich seit 2014 bemüht, Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau voranzubringen. Dort war aber neben Russland und der Ukraine nicht die gesamte EU präsent, sondern nur Deutschland und Frankreich.

Auch führende Europapolitiker der SPD sind begeistert. Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments, sagt, das „Zusammenführen im doppelten Sinne“, das Scholz jetzt wolle, spreche ihr „aus dem Herzen“. Da habe der Kanzler „unglaublich elegant und auf den Punkt erklärt, worum es geht“. Genau darauf nämlich komme es an: „Die anderen einbinden.“

Man hört allerdings auch das Gegenteil, zum Beispiel aus Polen. Die nationalkonservative Regierung in Warschau stellt die Passage über Deutschlands Führungsverständnis als Anmaßung dar. Europa-Staatssekretär Szymon Szynkowski vel Sęk sagt unverblümt, wer „so schwere Fehler“ gemacht habe wie Deutschland mit seiner Gasabhängigkeit und der Fehleinschätzung Russlands, solle „sich nicht als Führungsnation betrachten“. Viele in Europa seien enttäuscht von der Bundesregierung. „Wo ist hier also ein Raum für solche Thesen?“