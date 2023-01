Die Sprache des Kanzlers : Scholzing für Anfänger

Aktualisiert am

Verstehen Sie Olaf Scholz? Die Sprache des Kanzlers ist so karg wie berüchtigt, weshalb er oft unverstanden bleibt. Im besten Fall. Eine kleine Übersetzungshilfe.

Vielen rätselhaft, nicht nur in der SPD: Kanzler Olaf Scholz Bild: dpa

Al|lein|gang, der

Größter anzunehmender Fehler bei Ärger mit Russland. Für Scholz ein absolutes Nö (vgl. auch Nichts). Ausgenommen vom Alleingangsverbot ist die Überlassung von Helmen an die Ukraine bis zu 5000 Stück. Nicht ausgenommen vom Alleingangsverbot ist die Verzögerung von Lieferungen des Panzers Leopard 2. Solche Verzögerungs-Alleingänge können zwar geeignet erscheinen, die stets wachen Sorgen der Bür|ger|in|nen und Bür|ger zu zerstreuen. Sie sind allerdings spätestens dann unzulässig, wenn sie beginnen, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten auf die Ner|ven zu gehen. Sobald das eintritt, wird der Al|lein|gang durch Füh|rung ersetzt, und zwar „Führung im doppelten Wortsinn: indem wir zusammen mit anderen Lösungen erarbeiten und auf Alleingänge verzichten“.

Bür|ger|in|nen und Bür|ger, die

Vom Kanzler, der die Dinge gern von oben betrachtet, oft genutzte Referenzgröße, um sein zumeist zögerliches Handeln (nicht nur) bei Waffen- und Panzerlieferungen zu rechtfertigen. Die Bür|ger|in|nen und Bür|ger machen sich Sorgen, haben Angst vor dem Atomkrieg und wollen wissen, ob der Kanzler „die Nerven behält“. Was er natürlich tut. Sicherheitshalber betont er aber trotzdem bei jeder Gelegenheit, dass die Bür|ger|in|nen und Bür|ger sich auf ihn verlassen können. Wie ein weitsichtiger Hirte hält der Kanzler seine schützende Hand über die verängstigte Herde und stellt sicher, dass die Unterstützung der Ukraine mit Leopard-2-Panzern möglich ist, „ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen“. Die Bür|ger|in|nen und Bür|ger sind aber nicht zu verwechseln mit den „Jungs und Mädels“ aus Scholz’ eigener Ampelkoalition. Die durchblicken die Dinge natürlich ebenfalls nicht annähernd so wie der Kanzler, besitzen aber trotzdem die Frechheit, ihm Führungsschwäche vorzuwerfen. (vgl. Füh|rung, die bestellte)