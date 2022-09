Debatte um „heißen Herbst“ : Scholz rechnet nicht mit großen sozialen Protesten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet nicht mit Massenprotesten in Herbst und Winter wegen der hohen Energiepreise und der Inflation. Die Energieversorgung sei ausreichend abgesichert, sagte Scholz bei der Vorstellung des dritten Entlastungspakets der Koalition am Sonntag in Berlin. „Wir kommen, was die Versorgungslage betrifft, nach allem, was wir heute ermessen können, durch den Winter“, sagte Scholz.

Der Kanzler betonte die beschlossenen Entlastungen, den Zusammenhalt der Gesellschaft und den Sozialstaat. „Wenn einige damit nicht einverstanden sind und die Formeln von Putin rufen, dann sind es eben einige“, sagte er mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Die meisten Bürgerinnen und Bürger wüssten, dass es gut sei, in einem wirtschaftsstarken Sozialstaat zu leben.

Gewerkschaften, die Linke und die AfD hatten angekündigt, zu sozialen Protesten aufrufen zu wollen. Bereits am Montag werden in Leipzig mehrere Tausend Menschen zu Protesten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung erwartet. Angekündigt sind Demonstrationen unter anderem von der Linkspartei, von der AfD und der rechtsextremen Splitterpartei „Freie Sachsen“.

Die größte Demonstration hat nach Angaben der Behörden die Linkspartei angekündigt. Erwartet würden bis zu 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hieß es. Die Kundgebung steht unter dem Motto „Heißer Herbst gegen soziale Kälte! Energie und Essen müssen bezahlbar sein!“

Faeser mahnt klare Abgrenzung an

Aus Protest gegen „diverse rechte Mobilisierungen“ hat auch das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ für Montagabend zu einer Demonstration aufgerufen. Gerechnet wird mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „In Zeiten multipler Krisen wächst die Zustimmung zu autoritären Einstellungsmustern und zur Abwertung von Minderheiten“, äußerte der Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek als einer der Initiatoren: „Die steigenden Preise und die wachsende Unsicherheit machen Menschen anfällig für einfache Erklärungsmuster und für die Präsentation von Sündenböcken.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte von den Demonstrantinnen und Demonstranten eine klare Abgrenzung zu extremistischen Gruppen. Extremisten und Demokratiefeinde versuchten schon lange, das historische Symbol der friedlichen Montagsdemonstrationen gegen die SED-Diktatur für ihre Hetze zu missbrauchen, sagte Faeser der „Rheinischen Post“.