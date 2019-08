Olaf Scholz kandidiert : Die wiedergefundene Zeit

Was die Wahl des richtigen Zeitpunktes betraf, so hatten Gesine Schwan und Ralf Stegner am Freitagmittag kein Glück. Für 12.30 Uhr hatten die Berliner Politikwissenschaftlerin und der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionsvorsitzende angekündigt, ihre Kandidatur für den Parteivorsitz anzukündigen. Sie wären damit Bewerber Nummer neun und zehn gewesen und jedenfalls ein Duo großen Wissens und praktischer Erfahrung. Schwan hatte einen kleinen, unakademischen Vortrag präpariert ungefähr zum Thema: Warum die SPD in der Geschichte historisch geworden ist und wie man das ändern kann. Der Vortrag reichte von Ralf Dahrendorf über Gerhard Schröder und Tony Blair bis zum digitalen Globalkapitalismus und war sehr durchdacht. Stegner wiederum, der in vielen Wahlschlachten gekämpft, aber fast nie gewonnen hat und immer noch da ist, personifiziert schon selbst den Zustand, aber auch den spröden Charme der SPD.

Aus der Ferne wirkt er immer sehr betrübt und übellaunig, aus der Nähe gekannt ist Stegner ein patenter Genosse mit Musik in den Knochen, eigentlich ein Rocker. Stegner redete über den Alltag und dessen soziale Verbesserungen, für die in Deutschland hauptsächlich die SPD verantwortlich sei, auch wenn das niemand ihr gutschreibt. Es gehe darum, so sagte er, „die wesentlichen Lebensrisiken solidarisch zu tragen“. Also Kindheit, Jugend, Arbeit, Kinderhaben, Gesundheit, Alter, Pflege. Dazu all die Bedrohungen von außen. Das sei Sache der SPD. Jedenfalls hält Stegner die Umfragewerte für eine demoskopische Gemeinheit und der Bedeutung der Partei völlig unangemessen.

Dennoch war die Aufmerksamkeit für die beiden nicht ungeteilt. Denn eine Stunde zuvor hatte das Magazin „Spiegel“ gemeldet, Bundesfinanzminister Olaf Scholz sei bereit anzutreten. Und das war ungefähr so, als betrete ein ausgewachsener Grizzly-Bär eine Hahnen- und Hühnerkampf-Arena, was natürlich nicht verhindert, dass der Bär vom Federvieh gerupft werden könnte. Scholz, der ganz andere Vorstellungen von der Zukunft seiner Partei und vor allem des Landes hat, als die bisher mehrheitlich linken Bewerber, war in den vergangenen Tagen von Freunden und auch von nicht so guten Freunden gedrängt worden, das zunehmend bedrückende Bewerberspiel in eine andere Liga zu bringen, Bärenniveau sozusagen. Mitteilen wollte er das wohl erst später, als es nun bekannt wurde. Und nun steht Scholz auch etwas unzeitig da und wird gefragt: Mit wem kandidiert er?

Das will er aber erst später sagen. Lange wird es doch nicht dauern, man kennt das bei der SPD nicht anders. Eine der möglichen Partnerinnen wäre – neben seiner Frau, die Ministerin in Brandenburg ist – die allseits beliebte, wenngleich derzeit wohl nicht so glückliche Katarina Barley, die nach einem desaströsen Wahlkampf nun mit äußeren Anzeichen von Verbitterung in Brüssel hockt. Auch andere Kandidatinnen wurden jedoch genannt.

Überraschende Kandidatur von Pistorius

Kaum war das bekannt, kam der erste Niedersachse ins Spiel, Boris Pistorius. Er kandidiert an der Seite von Petra Köpping, einer patenten und im Lande weithin bekannten Sächsin, gebürtig aus Nordhausen in Thüringen. Dass Köpping hart im Nehmen und mutig angesichts schwieriger Aufgaben ist, kann jeder schon der Tatsache entnehmen, dass sie seit 2014 im Pegida- und AfD-Hochgebiet Sachsen als Staatsministerin als Gleichstellungs- und Integrationsministerin kämpft.