Olaf Scholz : Jetzt muss sich die SPD entscheiden

Jetzt also doch: Olaf Scholz kann sich vorstellen, SPD-Vorsitzender zu werden. Am 2. Juni, kurz nachdem Andrea Nahles vom Vorsitz zurückgetreten war, hatte er das noch abgelehnt – aus Zeitgründen: SPD-Vorsitzender und gleichzeitig Finanzminister und Vizekanzler, das sei nicht vereinbar, sagte er.

Nun hat er sich offenbar umentschieden und kann sich eine Kandidatur vorstellen – „wenn Ihr das wollt“. Das ist die klassische „Ich will gebeten werden“-Rhetorik – man will sich ja nicht aufdrängen. Außerdem kann dann, wenn es schiefgeht, im Nachhinein niemand sagen, man habe sich der Partei aufgedrängt und damit erst recht in die Sackgasse geführt. Dass Scholz es sich doch noch anders überlegt hat, zeigt aber auch, wie dramatisch mittlerweile auch der Finanzminister die Lage der SPD einschätzt – und wie gestiegen seine Chancen angesichts des bisherigen Kandidatentableaus.

Mit seinen Planspielen macht Scholz den bisherigen Bewerbern von Boris Pistorius bis Karl Lauterbach, Ralf Stegner oder Gesine Schwan das Leben umso schwerer: Mit ihm wirft das erste wirkliche Schwergewicht der Partei seinen Hut in den Ring. Seine politische Erfahrung, seine Fachkenntnis und seine langjährige Regierungserfahrung sind ein gewaltiges Pfund, mit dem Scholz – sollte er wirklich kandidieren – auf der anstehenden Kandidatentour zu punkten versuchen dürfte.

Wäre eine Kandidatur von Scholz für die SPD nun ein Fluch oder ein Segen? Das dürfte in den kommenden Wochen nicht nur im Willy-Brandt-Haus hitzig diskutiert werden. In jedem Fall steht die SPD mit ihm als Kandidaten endgültig vor einer Richtungsentscheidung: Alle diejenigen, die der bisherigen Parteispitze um Andrea Nahles und, ja, auch Scholz, eine gehörige Mitschuld für das Desaster der SPD geben und in Scholz eine fachlich zwar unumstrittene, in puncto Charisma und Erneuerungskraft aber verzichtbare Säule der Partei sehen, werden sich nun einmal mehr die Haare raufen. In der Tat dürften viele in der Partei ihre Befürchtung teilen, mit Scholz werde die SPD im Zweifel so weitermachen wie bisher – und man muss kein Pessimist sein, um das nicht für den besten aller Wege zu halten.

All jene aber, die schon immer der Meinung waren, dass die große Koalition so schlecht noch nie war und alle Erneuerungsrhetorik am Ende auch nicht hilft, weil es nur im Fußball funktioniert, eine strukturell marode Mannschaft durch einen neuen Trainer über Nacht wiederzubeleben, dürften aufatmen. Für dieses Lager gibt es mit Scholz endlich einen satisfaktionsfähigen Kandidaten, der vielleicht kein großes Erneuerungssymbol ist, dafür aber weiß, wo der Hase langläuft und wo im Willy-Brandt-Haus die Dolche versteckt sind.

Scholz' Makel ist, dass er für viele in der SPD nicht für den dringend erhofften symbolischen Aufbruch steht, sondern für ein Weiter-So, das bislang noch immer in die Sackgasse geführt hat. Sollte er aber eine Tandempartnerin finden, die diesen Makel ausgleicht, könnte sich das noch ändern. Gut möglich, dass selbst Scholz-kritische Genossen dieses Duo dann für den besten Kompromiss unter vielen experimentellen Alternativen halten.