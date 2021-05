SPD-Kanzlerkandidat : Scholz gewinnt nicht – wirklich?

Die SPD wird in den kommenden Monaten den vielleicht harmonischsten und inhaltlich stimmigsten Wahlkampf ihrer jüngeren Geschichte führen – und den mit den geringsten Erfolgsaussichten. Noch verbreiten sie im Willy-Brandt-Haus Zweckoptimismus. Am Sonntag wird man Olaf Scholz unter Lobpreisung offiziell auf den Schild des Kanzlerkandidaten heben. Aber was, wenn es dann im September doch nur 16 Prozent werden?

Dabei hat Olaf Scholz einen Plan, und die SPD hat ihn auch. Schon im August klärte die Partei ihre Führungsfrage. Scholz versprach, nicht sofort in den Wahlkampf einzusteigen, sondern weiterzuarbeiten. Als regierende Opposition traten dafür genug andere Sozialdemokraten in Erscheinung. Sie werden weiter tapfer für Scholz kämpfen, sie wissen ja selbst, dass es keine Alternative zu ihm gibt. Der aus dem Juso-Mantel lange schon herausgewachsene Scholz wiederum muss rhetorisch über Unstimmigkeiten im Wahlprogramm hinweggehen. Einen Mietendeckel wie in Berlin hätte es mit ihm als Hamburger Bürgermeister nicht gegeben. Im Bundestagswahlprogramm aber wird er auftauchen. Wenn Scholz Glück hat, wird er nicht oft nach diesem Thema gefragt.

Grüne sind nicht mehr Verbündeter, sondern Gegner

Denn wer interessiert sich eigentlich für den Kanzlerkandidaten der SPD? Eine traurige Frage mit eventuell noch traurigerer Antwort. Der Kampf in der Union zwischen Armin Laschet und Markus Söder bot Krimi-Potential, die Nominierung von Annalena Baerbock war aufregend.

Nichts ist in einem Wahlkampf fataler als dieser Eindruck beim Wähler: Der gewinnt eh nicht, meine Stimme ist verschenkt. Welche Machtoption hat denn Scholz? Die Grünen sind nicht mehr die Verbündeten, sondern der Hauptgegner. Baerbock und Habeck würden außerdem sofort mit der Union koalieren. Wer die Union abwählen will, muss also SPD wählen? Scholz ist nicht der Mann für einen Lagerwahlkampf. Von einem Bündnis mit der Linkspartei dürfte er nicht viel halten, schon mehr von einer Ampel. Dann aber müsste die SPD mit großen Schritten auf eine mutmaßlich erstarkte FDP zugehen, etwa beim Thema Steuererhöhungen. Es dürfte schwer werden, das der linken SPD-Basis zu verkaufen.

Dass Scholz im Vergleich zu seinen Konkurrenten blass wirkt, mag auf den ersten Blick kein Nachteil sein. Denn genau das war ja das Kalkül der Parteispitze: Scholz – Sie kennen mich. Die männliche Version Merkels, verlässlich, auf Sicherheit bedacht. Die SPD setzt darauf, dass viele Merkel-Wähler Laschet für zu schwach halten und einer jungen Frau ohne Regierungserfahrung nicht das Amt der Kanzlerin zutrauen. Ganz schön schofelig für eine sich fortschrittlich nennende Partei. Sei’s drum. Die SPD hat selbst nach der Kandidatur von Martin Schulz erfahren müssen, dass ein Hype noch keinen Wahlsieg bringt.

Respekt und Zukunft stehen im Mittelpunkt

Und dennoch ist die fehlende Strahlkraft von Scholz ein Problem. In seiner eigenen Partei konnte er sich als Spitzenkandidat durchsetzen, aber nur, weil es keine Alternative gab. So richtig gewollt hat Scholz wohl niemand – außer er sich selbst natürlich. Das verbindet ihn mit Laschet. Und es ist für beide ein großer Nachteil gegenüber Baerbock. Nicht von der Partei gewollt zu werden, mag man noch verkraften. Es kann sogar Teil des Erfolgs sein, siehe Schmidt und Schröder. Aber das Wahlvolk sollte einen schon gut finden. Scholz war als Bundesfinanzminister lange Zeit ein sehr beliebter Politiker, und er ist es immer noch. Aber wo Laschet von Glück sprechen muss, dass er der Kanzlerinnen- und Merkel-Partei CDU angehört, ist die Partei für Scholz Ballast.

Die SPD will nicht grüner sein als die Grünen, und das ist eine richtige Entscheidung. Willy Brandt, dessen Namen die SPD heute noch folkloristisch im Munde führt, war einst erfolgreich, weil er die SPD zur besseren Union machte. Könnten die Sozialdemokraten heute die besseren Grünen sein? Indem sie das Industrieland Deutschland mit den Zwängen einer ambitionierten Klimapolitik versöhnen?

Die Partei will die Begriffe Respekt und Zukunft in den Mittelpunkt ihrer Kampagne stellen. Der Staat soll sich um die Bürger kümmern und gleichzeitig krisenfest gemacht werden. In dieser Rahmenerzählung ließen sich Traditionelles und Neues miteinander verbinden. Bessere Löhne in der Pflege und Ausbau der digitalen Infrastruktur zum Beispiel. Geld wird nach der Pandemie knapp sein, auf der anderen Seite sind die Bürger offenbar bereit, in einen widerstandsfähigen Staat zu investieren. Allein es fehlt der Glaube: Die Bürger halten die SPD in Umfragen derzeit auch nicht für kompetent in Wirtschaftsfragen.

Fünf Monate vor der Wahl sieht es also nicht gut aus für Scholz. Aber Corona hat auch gelehrt, dass die Welt und ihre Bürger sich schnell verändern können. Brechen nach der Pandemie neue Zeiten an? Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass die vergangenen Monate vielen Menschen schon genug Umbruch brachten, dass sie sich nur nach Freiheiten im Privaten sehnen und an der Spitze des Landes eher Kontinuität wollen. Aber auf diese vage Hoffnung sollte die SPD nicht allzu sehr bauen.