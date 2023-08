Olaf Scholz in Erfurt : „Wir können nicht alles so lassen wie es ist“

Sie arbeite seit 1977 in der Gastronomie, davon die vergangenen 20 Jahre selbstständig, sagt die Frau aus Eisenach. Eigentlich sei sie längst in Rente, aber weil die nicht mal 900 Euro betrage, arbeite sie weiter. „Ich muss weiterarbeiten.“ Ihrem Mann, der neben ihr sitzt, gehe es ähnlich, er fahre auch als Rentner weiter Taxi, während sich andere auf Bürgergeld ausruhten. Sie finde das ungerecht, sagt die Frau dem Bundeskanzler, der am Donnerstagabend im Erfurter Ega-Park zum Bürgerdialog geladen hat. In jedem Bundesland will Olaf Scholz eine solche Veranstaltung anbieten, Thüringen ist der neunte Termin seit die Ampelkoalition in Berlin regiert.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



90 Minuten sind natürlich zu wenig, um allen 200 per Los ermittelten Zuschauern eine Möglichkeit für Fragen zu geben, doch knapp 20 Menschen werden am Ende ihr Anliegen an Olaf Scholz doch los. Dabei überwiegen vor allem soziale Fragen, wobei es sich häufig um Einzelfälle handelt, die zum Teil äußerst komplex sind. Eine junge Frau kämpft mit Long-Covid und fragt nach Unterstützung für die Medizinforschung und Abfederung sozialer Härten, eine weitere will wissen, warum Kinderhospize lediglich nicht ausreichend genug unterstützt werden, ein Mann äußert kein Verständnis dafür, dass in Deutschland seit einiger Zeit auch Renten besteuert werden.

Auch die „großen Themen“ kommen zur Sprache

Scholz antwortet wie gewohnt nüchtern und oft mit Detailkenntnis, aber ohne große Emotionen. Long-Covid-Betroffenen etwa sollen Medikamente auch vor der endgültigen Zulassung bekommen können, die Bundesregierung fördere die Forschung, freilich sei nie genug Geld für alles da, und die Rentenbesteuerung halte er auch für einen Fehler. „Das hätte es nicht gebraucht“, sagt Scholz. Doch das Bundesverfassungsgericht habe in der Sache „für uns überraschend, leider“ geurteilt, dass auch Renten steuerpflichtige Einkommen seien. „Und ich beachte immer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts“, sagt der Kanzler.

An mancher Frage aber lässt sich auch erkennen, wie die Anspruchshaltung gewachsen ist. Ein Mann Anfang 60 hält es für ungerecht, dass seiner bereits im Ruhestand befindlichen Frau der Zuschlag zur Grundrente gekürzt wird, weil das Finanzamt das Einkommen des Ehemannes dazuzählt. Auch Scholz hält es für „eine Schweinerei“, dass die Rente der Frau so niedrig ist, weil sie für einen Stundenlohn von 5,40 Euro arbeiten musste. Dass sie aber gemeinsam mit ihrem Ehemann mehr Einkommen hat, als Härtefälle, für die eben diese staatlichen Zuschläge gedacht sind, leuchtet dem Fragesteller offenbar nicht ein.

Natürlich kommen auch die „großen Themen“ zur Sprache. Warum die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, während Deutschland Strom aus Frankreichs AKW importierte, lautet eine Frage. Die Bürgermeisterin einer Gemeinde im Weimarer Land versucht Scholz die wachsende Kluft zwischen der „Berliner Blase“ und den Menschen im ländlichen Raum nahezubringen und fragt, wie er deren Vertrauen zurückgewinnen will. Und schließlich will eine Frau will wissen, „warum Frau Baerbock durch Welt reist und überall Millionen rauswirft“, während in Deutschland an so vielen Stellen, etwa bei der Jugend, in der Pflege und bei Rentnern, Geld fehle.