Interview mit Kanzler Scholz : „Ich halte nichts von Kassandra-Rufen“

Ein Gespräch mit dem Bundeskanzler über die Härten des anstehenden Winters, den Blick der FDP auf die deutschen Atomkraftwerke und wie Deutschland die Ukraine in ihrem Kampf weiter unterstützen will.

Herr Bundeskanzler, das umfangreiche Maßnahmenpaket, das Ihre Koalition beschlossen hat, damit Deutschland durch den Winter kommt, wird von vielen Seiten an vielen Punkten kritisiert. Sie haben nach einem wochenlangen Anlauf mit ihren Koalitionspartnern 22 Stunden lang um die Beschlüsse ge­rungen. Haben Sie mit mehr Zustimmung gerechnet?

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Ich nehme breite Zustimmung zu unseren Beschlüssen wahr. Natürlich melden sich auch manche skeptisch zu Wort. Das ge­hört zur Demokratie. Wir haben ein sorgfältig konzipiertes und zielgenaues Programm beschlossen, das all jene Herausforderungen adressiert, vor denen die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen dieses Landes jetzt stehen.

Der Grünenvorsitzende Nouripour sprach von „aufreibenden Verhandlungen“. Was war so aufreibend? Was wa­ren die Hauptstreitpunkte?

Wenn man lange Zeit miteinander zusammensitzt, strengt das mitunter auch an. Wir haben uns aber alle viel Mühe gegeben, und die Mühe hat sich ausgezahlt.

Der Umgangston in der Koalition ist im Vorfeld ziemlich rau geworden, obwohl Sie sich doch wechselseitig etwas anderes versprochen hatten. Wie soll das erst werden, wenn die schwere Zeit da ist, vor der Sie warnen?

Die Regierung arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen, und auch in der Koa­lition ist viel Gemeinschaft entstanden – nicht zuletzt durch dieses Wochenende.

Kommen wir zu den Herausforderungen von außen: Russland liefert jetzt so gut wie kein Gas mehr nach Deutschland. Sind wir darauf schon vorbereitet?

Jetzt scheint genau die Situation einzutreten, die mich schon direkt nach meiner Amtsübernahme im Dezember umgetrieben hat. Damals habe ich gefragt, welche Pläne es für den Fall gibt, dass Russland seine Energielieferungen nicht erfüllt. Die Antwort damals: Es gibt keine Pläne. Seither hat die Regierung intensive Vorbereitungen für einen solchen Fall getroffen. Mit einem Gasspeicher-Gesetz, mit der Planung von Flüssiggas-Terminals, mit einem engen Monitoring der Gas­situation und mit Plänen, die Nutzung von Gas durch andere Energieträger zu er­setzen. Nun liegt der Speicherstand bei mehr als 85 Prozent, viel höher als in den vergangenen Jahren. Und wir nehmen Kohlekraftwerke wieder ans Netz, um Gas zu sparen. Kurzum, wir sind vorbereitet und werden wohl in der Lage sein, durch diesen Winter zu kommen.

Welche Lehren zieht Ihre Regierung noch aus der Lektion, die Wladimir Putin der gutgläubigen deutschen Politik und Wirtschaft erteilt hat?

Eine solche Abhängigkeit von einem Lieferanten darf es nicht wieder geben. Wir müssen jederzeit auf andere Lieferanten umsteigen können, was Kohle, Gas und Öl, aber auch andere wichtige Rohstoffe betrifft.

Die Atomkraft brauchen wir wirklich nicht mehr?

Grundsätzlich bleibt es beim Ausstieg aus der Atomenergie. Für diesen Winter ermöglichen wir aber, dass die beiden Kernkraftwerke in Süddeutschland, Ne­ckarwestheim 2 und Isar 2, bis ins nächste Jahr hinein noch einige Monate laufen können, damit wir auf jeden Fall ausreichend Strom zur Verfügung haben.

Die FDP will, anders als Wirtschafts­minister Habeck, die zwei Kernkraftwerke nicht nur für diesen Winter in Reserve halten, sondern fordert eine Laufzeitverlängerung für mehrere Jahre. Ist es schon vorbei mit der Einigkeit in der Koalition? Auf welche Seite stellen Sie sich in diesem Streit?

Die FDP blickt bekanntlich etwas anders auf die Atomkraft, das ist völlig legitim. Jetzt geht es um die Energieversorgung im kommenden Winter, da wird die Regierung sehr einvernehmlich handeln.

Unabhängig davon geht die Energiewende also weiter?