Regierungserklärung : Scholz: „Putin hat sich verrechnet“

Bundeskanzler Olaf Scholz hält den Versuch von Russlands Präsident Wladimir Putin für gescheitert, Deutschland und Europa im Ukrainekrieg durch Einschränkungen bei Energielieferungen unter Druck zu setzen. „Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel im Bundestag. Doch da „hat er sich verrechnet“.

Europa stehe zusammen, betonte Scholz. Deutschland habe in den vergangenen Wochen und Monaten sichergestellt, „dass wir voll Zuversicht sagen können: Gemeinsam kommen wir wohl durch diesen Winter.“ Es sei „eine große Leistung“, dass es Deutschland geschafft habe, die Gasspeicher schon vor dem gesetzten Termin am 1. November jetzt zu 95 Prozent zu füllen.

Die jüngsten Drohnen-Angriffe Russlands auf zivile Ziele in der Ukraine hat Scholz als Kriegsverbrechen verurteilt. „Auch eine solche Taktik der verbrannten Erde wird Russland nicht helfen, den Krieg zu gewinnen“, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. „Sie stärkt nur die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen der Ukraine und ihrer Partner.“ Russlands „Bomben- und Raketenterror“ sei eine „Verzweiflungstat“, genauso wie die Mobilisierung russischer Männer für den Krieg.

Der Bundeskanzler hat angekündigt, das Deutschland die Ukraine so lange bei der Selbstverteidigung unterstützen werde, wie es erforderlich sei. Bis zum Frühjahr wolle Deutschland eine vollständige ukrainische Brigade mit bis zu 5000 Soldaten ausbilden. „Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, uns dauerhaft am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen – Hand in Hand mit unseren Partnern“, sagte Scholz. Er verwies darauf, dass sich die EU-Außenminister am Montag auf eine neue Ausbildungsmission für etwa 15.000 ukrainische Soldaten geeinigt hatten. Eines der beiden Hauptquartiere dafür werde sich in Deutschland befinden, sagte Scholz. Er plädierte für eine engere europäische und internationale Koordinierung bei der militärischen Unterstützung der Ukraine.

Scholz sagte, er sehe bei einem Wiederaufbau der Ukraine die „gesamte zivilisierte Staatengemeinschaft“ in der Verantwortung. „Wer die Bilder aus den von Russland befreiten ukrainischen Städten und Dörfern sieht, der versteht: Das wird eine Generationenaufgabe, bei der die gesamte zivilisierte Staatengemeinschaft ihre Kräfte bündeln muss“, sagte Scholz. Die Staaten müssten ihre Kräfte bündeln und schon heute überlegen, wie sie die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen könnten.

„Die gute Nachricht ist: Der Finanzbedarf Kiews bis Jahresende ist praktisch gedeckt“, sagte Scholz. Dabei spielten die EU und die Gemeinschaft der führenden sieben Industriestaaten (G7) eine entscheidende Rolle. Zusätzlich zur militärischen und humanitären Unterstützung flossen nach Angaben aus dem Finanzministerium in diesem Jahr bereits Budgethilfen in Höhe von 20,7 Milliarden Dollar, insgesamt seien für dieses Jahr 33,3 Milliarden Dollar zugesagt worden.