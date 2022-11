Generaldebatte im Bundestag : Scholz vergleicht Merz mit „Alice im Wunderland“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz eine verzerrte Darstellung der Wirklichkeit in Deutschland vorgeworfen. Dessen Rede zum Auftakt der Generaldebatte habe ihn an „Alice im Wunderland“ erinnert, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. „Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein, und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.“ Merz hatte der Ampelkoalition von Scholz zuvor schwere Versäumnisse nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vorgeworfen.

Im Zusammenhang mit dem angekündigten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sprach Merz von einem Wortbruch. So steige der Verteidigungshaushalt nicht wie verabredet um mindestens zwei Prozent, sondern er sinke um fast 300 Millionen Euro. „Das ist ein grober Wortbruch gegenüber dem Parlament und vor allem gegenüber der Bundeswehr“, kritisierte er.

Der Umgang mit den Zusagen und der Umgang mit den Partnern in EU und NATO löse zu Recht Befremden und Misstrauen aus, sagte Merz. Wie solle Deutschland so im Bündnisrahmen glaubwürdig bleiben, fragte er. Mit Blick auf die Angriffe Russlands auf die Infrastruktur der Ukraine sprach der Unionsfraktionschef von Kriegsverbrechen der schlimmsten Art, für die sich der russische Präsident Wladimir Putin und dessen Regime irgendwann vor der Weltgemeinschaft verantworten müsse. Nachdem er für diesen Satz Applaus erhielt, kritisierte Merz, es sei aufschlussreich, dass sich „auf der ganz linken und der ganz rechten“ Seite des Bundestages dagegen keine Hand gerührt habe.

Merz sagte, Scholz hätte nach seiner Regierungserklärung im Februar wenigstens einmal eine große, die Menschen mitreißende Rede halten müssen, „die die besten Kräfte unseres Landes mobilisiert“. Merz hielt der Koalition „handwerklich miserables Regierungshandeln“ vor, während die Lage für Millionen Menschen und Unternehmen von Tag zu Tag schwieriger werde. Er verwies auf Unklarheiten bei Hilfen für Rentner und Studierende und bei der geplanten Gaspreisbremse.

Scholz habe nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Dies habe ein Zeitfenster geöffnet und große Veränderungsbereitschaft ausgelöst. Mit dieser Autorität ausgestattet hätte Scholz sagen müssen, dass die Zeitenwende auch eine große Chance sei, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Merz nannte als Beispiel etwa mehr Bürokratieabbau.

Scholz: Deutschland ist „krisenfest und winterfest“

Scholz verteidigte den Kurs der Ampelkoalition. Die Gefahr einer Energieknappheit im Winter sieht er zudem weitgehend gebannt. Deutschland erlebe derzeit „eine Krise, von der wir heute sagen können: Unser Land hat sie im Griff“. „Für diesen Winter ist Deutschlands Energiesicherheit wohl gewährleistet“, sagte er. Deutschland sei „krisenfest und winterfest“ – dank der Arbeit der Bundesregierung, aber auch, „weil die Haushalte und die Unternehmen im ganzen Land sparsam mit Energie umgehen“.

Dafür wolle er den Bürgerinnen und Bürgern „schon jetzt von Herzen“ danken – „für so viel Voraussicht und Gemeinsinn“. Die Bundesregierung könne „den Anstieg der Energiepreise nicht vollständig wegsubventionieren“, sagte der Kanzler. „Aber wir reduzieren ihn auf ein verträgliches Maß.“