Bundeskanzler 60 Tage im Amt : Scholz und die Strategie der Auster

Olaf Scholz ist Bundeskanzler geworden – jetzt muss er es allerdings auch sein. Gut sechzig Tage amtiert er nun, lang genug, um schon die ersten zu enttäuschen. Seit Dezember ist die Zahl der Deutschen, die finden, Scholz mache seine Arbeit gut, stark gesunken – je nach Umfrage um die Hälfte oder bloß um ein Drittel. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die SPD wieder hinter der CDU, meldeten in den vergangenen Tagen gleich mehrere Institute. Dafür muss es Gründe geben.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Einer ist, dass hohe Erwartungen schneller enttäuscht als übertroffen werden. Ein anderer, dass die Kulisse sich verändert hat, vor der Scholz gesehen wird. Zum Beispiel kann er nicht mehr davon profitieren, dass die politische Konkurrenz sich selbst zerlegt. Die Union, kürzlich noch zerstritten über die Kanzlerkandidatur Laschets, hat sich zusammengerauft. Dazu kommt die Gereiztheit der Deutschen in der Pandemie. Der Februar ist ja ohnehin schon der schlimmste Monat im Jahr. Jetzt zieht er sich im Streit ums Impfen und ersehnte Lockerungen auf die gefühlte Länge eines ganzen Winters. Die Zahl derer, die die Maßnahmen für übertrieben halten, ist so hoch wie nie. Und dann noch die Krise mit Russland. Außerdem die hohen Preise. Für Energie, aber auch für alles andere. Wirksame Hebel, um da umzusteuern, gibt es nicht. Scholz braucht Zeit. Aber er muss schnell zeigen, dass er überhaupt etwas tut.

Auch das war schon mal leichter. Scholz hangelt sich von Webex-Meeting zu Zoom-Konferenz. Viele Termine, die in anderen Zeiten schöne Bilder hergegeben hätten, finden in den Untiefen des Digitalen statt. Pech für den neuen Kanzler. Aber da muss er durch. Schließlich hat er ja angekündigt, loszulegen, wo andere verzagen. „Scholz packt das an“, hieß es noch im Wahlkampf. Und als sich vor einem Jahr der SPD-Vorstand traf, um über die Zukunft zu sprechen, versprach Scholz Führung vom Feinsten. Zukunft, erklärte er damals kernig, entstehe aus „Leadership“, aus einer „zen­tralen politischen Führungsleistung“. Die muss er, der Kanzler, erbringen. Er bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik.

Scholz muss diskutieren, wo er eigentlich anpacken will

Doch da gibt es ja noch die Grünen und die FDP. Seine Koalitionspartner. Die muss Scholz mitnehmen. Aus der „Leadership“ ist auf diesem Weg „demokratische Leadership“ geworden; so lobte Scholz seinen Stil in der ersten Regierungsbefragung im Januar. Das sollte wohl staatsmännisch klingen, schien aber unfreiwillig komisch, so als wäre es nicht selbstverständlich, in einer Demokratie demokratisch zu führen. Die Formulierung bemäntelte die Tatsache, dass Scholz für die von ihm befürwortete allgemeine Impfpflicht keine sichere Mehrheit in seiner eigenen Koalition hat. Also muss er diskutieren, wo er eigentlich anpacken will.

Doch Scholz ist zäh. Er arbeitet nach dem Motto: never complain, never explain. Wie die Queen. Und daraus abgeleitet: nie beleidigt sein, nie hysterisch sein. Das bezieht sich zum einen auf schlechte Presse. Scholz ist Kanzler geworden, obwohl viele Journalisten geschrieben hatten, er werde nie Kanzler. Das ist ihm noch in Erinnerung. Dass es jetzt heißt, er führe nicht entschieden genug, fällt für ihn in dieselbe Kategorie. Schlechte Umfragen sind, ebenso wie gute, Momentaufnahmen. Außerdem erklärt Scholz ungern öffentlich, wie genau er seine Ziele erreichen will. Das senkt seiner Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit, sie auch tatsächlich zu erreichen. Die Idee ist: Es gibt fünfzig Lösungswege, und davon sollte man sich möglichst wenige abschneiden. Denn so bleibt man flexibler, je nachdem, welchen Weg das Gegenüber einschlägt. Nur nicht die Nerven verlieren.