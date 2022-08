Besuch der Turbine in Mülheim : Scholz’ Eingriff in den Informationskrieg mit Moskau

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Geheimnis gelüftet: Mit dem ihm eigenen Lächeln steht er am Mittwochmorgen in einer Werkshalle in Mühlheim an der Ruhr vor einem Gerät, das einem Raketentriebwerk ähnelt und auf einem gelben Transportschlitten ruht.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Es ist jene Gasturbine, die dem russischen Gasproduzenten Gazprom seit vielen Wochen als Begründung dafür dient, die zugesagten Gasliefermengen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland drastisch zu verringern. Die Turbine war vom deutschen Unternehmen Siemens Energy zur Wartung nach Kanada gebracht worden, der Rücktransport wurde zunächst durch kanadische Sanktionsbestimmungen aufgehalten.