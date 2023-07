Die Legislaturperiode ist zur Hälfte vorbei. An Großthemen herrschte zuletzt kein Mangel: Der Krieg in der Ukraine, das Chaos rund um das Gebäudeenergiegesetz, die Ungewissheit über die Kindergrundsicherung – und immer wieder: Streit in der Ampelkoalition. Wie blickt der Bundeskanzler auf all das? Zur Stunde erklärt Olaf Scholz in der traditionellen Sommer-PK seine Politik in der Bundespressekonferenz. Das Wichtigste im Überblick.

Stimmung in der Ampelkoalition

Dass in der Ampelkoalition in den vergangenen Monaten so viel gestritten wurde, insbesondere über das Gebäudeenergiegesetz, erklärt der Kanzler so: „Bestimmte Dinge, die mit dem Innovations- und Fortschrittstempo kommen, das wir uns auferlegt haben“ würde in Deutschland gerade zum ersten Mal diskutiert. Da, so kann man Scholz verstehen, sei es normal, dass erst einmal Extrempositionen aufeinander krachten, bevor sich eine Lösung finden lasse. In der Gesellschaft wünscht er sich ein Verständnis dafür, dass die mühsame Suche nach einem Kompromiss nicht als Schwäche gesehen wird: „Der Konsens ist ein guter Weg, der Deutschland nach vorn bringt.“ Konkret mit Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz zeigt sich der Kanzler gewiss, am Ende die richtige Lösung gefunden zu haben, indem zunächst einmal die Kommunen für eine Wärmeplanung in die Pflicht genommen werden.

Die Stärke der AfD

Auf das aktuelle Umfragehoch der AfD angesprochen, sagt der Kanzler, dass er sich mit dem Auftreten rechtspopulistischer Parteien schon sehr lange befasse. Er erinnert daran, dass im Jahr 2001, als er noch in Hamburg Landespolitik machte, die Schill-Partei aus dem Stand ein hohes zweistelliges Ergebnis holte.

Den Zuspruch für rechtspopulistische Parteien erklärt er ganz allgemein mit Sorgen vor Veränderung und der Zukunft. Deshalb müsse Politik die Botschaft aussenden: „Es wird gut ausgehen für jeden einzelnen und jede einzelne von uns.“ Er schränkt ein: „Das geht nicht von einem Tag auf den anderen.“ Zugleich äußert Scholz aber: „Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel andres abschneiden wird als bei der letzten.“

Eine Normalisierung rechten Gedankenguts in der Gesellschaft will Scholz angesichts der hohen Zustimmung für die AfD nicht erkennen. Die demokratischen Parteien und ihre Anhängerschaft seien in allen 16 Bundesländern, auch in Ostdeutschland, klar in der Mehrheit.

Migration

Zum Großthema Migration verweist der Bundeskanzler auf die jüngsten Entscheidungen auf Ebene der Europäische Union. „Es wird zum ersten Mal gelingen, in Europa einen Solidaritätsmechanismus zu installieren“, sagte Scholz. Dieser werde sicher kommen, es gehe jetzt darum, „die Ernte in die Scheuer zu fahren“. Das sei „ein großer Schritt nach vorn“, denn die Einigung zeige, dass sich in Europa die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass es sich bei der Migration um ein gemeinsames Problem handle und die Staaten einander helfen müssten.

Darüber hinaus müsse in Deutschland alles gemacht werden, um irreguläre Migration zu begrenzen. Der Kanzler erwähnte dabei angestrebte Migrationsabkommen mit Ländern, aus denen viele Migranten nach Deutschland kommen, ebenso wie Bemühungen, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Hier gelte es viele verschiedene Maßnahmen und Punkte auszubalancieren, man dürfe sich diese Aufgabe als „nicht einfach“ vorstellen, sagt Scholz. Wichtig sei eine Politik, bei der „alle wissen: Wir tun, was in unserer Macht steht“. Der Kanzler zeigt sich überzeugt, dass die Politik die Kontrolle über irreguläre Migration gewinnen kann. Es gelte unter anderem, „das Unbehagen, das sich bei dem ein oder anderen“ angesichts von Abschiebungen einstelle, zu verringern. Scholz sagt: „Wir können sicherstellen, dass diejenigen, die nicht bleiben dürfen, das Land wieder verlassen.“