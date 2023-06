Koalition in der Krise : Scholz: Ampel-Streit ist nicht für Schuld an starker AfD

Bundeskanzler Scholz kritisiert das Bild, das die Koalition in der Debatte um das Heizungsgesetz abgibt. In einem Interview verteidigt er aber seinen Kommunikationsstil – und steht zur geringfügigen Erhöhung des Mindestlohns.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Streit in der Ampel-Regierung sei die Hauptursache für das Erstarken der AfD. Wenn man den Eindruck erwecke, dass dies Menschen dazu motiviere AfD zu wählen, „dann macht man sich das Thema doch ein bisschen sehr, sehr leicht“, sagte Scholz am Mittwoch in der ARD-Sendung „maischberger“.

Scholz räumte zwar ein, dass die Streitereien in der Koalition mit Grünen und FDP keinen guten Eindruck machten und sich auch niederschlagen würden. Er fügte aber hinzu: „Die Herausforderung, vor der wir in dieser Hinsicht stehen, ist tiefer.“ Man müsse vor allem darum ringen, dass es für alle im Land eine gute Zukunft gebe und man gegenseitigen Respekt zeige. Jede und jeder müsse sicher wissen: „Was ich tue, darauf kommt es auch an.“

Im südthüringischen Kreis Sonneberg war am Sonntag erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in bundesweiten Umfragen weiter angefacht, in denen sie um die 20 Prozent rangieren. Mehrere Oppositionspolitiker machen für das Erstarken der AfD die Auseinandersetzungen in der Ampel-Koalition etwa über das Heizungsgesetz verantwortlich.

Scholz gesteht schlechtes Erscheinungsbild der Koalition

Scholz äußerte sich in dem Interview auch kritisch über das Erscheinungsbild der von ihm geführten Koalition. Vor allem die lange Debatte über das Heizungsgesetz habe den Eindruck der Zerstrittenheit entstehen lassen, sagte Scholz. In dem Interview sagte er: „Sie haben Recht, dass – wenn so ein Streit so lange öffentlich ausgetragen wird, – das keinen guten Eindruck macht."

In der Ampel-Koalition sei es so, „dass wir manchmal sehr lange laut allen mitteilen, wie worüber diskutiert wird", sagte der Kanzler. In der Debatte um das Heizungsgesetz hätte er sich gewünscht, „dass das manchmal etwas geschmeidiger gegangen wäre". Seine eigene Rolle in der Koalition sieht Scholz als Vermittler: „Ich bringe ständig Ordnung in alle möglichen Streitereien“, berichtete er.

Auch Kritik an seinem Kommunikationsstil wies Scholz zurück: „Ich bin wahrscheinlich der Regierungschef in Deutschland, der am meisten kommuniziert", sagte der Kanzler. „Wir sind in Zeiten, in denen alles jeden Tag nochmal nochmal nochmal gesagt werden muss, weil sich ja so viele Dinge ändern." Dieser Aufgabe wolle er sich stellen – etwa bei weiteren Bürgergesprächen mit den Menschen vor Ort.

Stärkere Anhebung des Mindestlohns gewünscht

In der Sendung äußerte Scholz auch Verständnis für die Enttäuschung über die geringe Erhöhung des Mindestlohns. „Ich hätte mir persönlich eine bessere Erhöhung vorstellen können", sagte er. „Aber ich verteidige die Entscheidung", fügte er hinzu. Das Verfahren sehe nun einmal vor, dass diese Entscheidung von der Mindestlohnkommission getroffen werde – und so sei dies nun geschehen.

Scholz wies darauf hin, dass er sich im vergangenen Jahr selbst für die „massive Erhöhung" des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde eingesetzt habe. Damit liege Deutschland nun in Europa „zu Recht vorne, was den Mindestlohn betrifft". Der Kommission zufolge soll sich der gesetzliche Mindestlohn ab 2024 auf 12,41 Euro und ab 2025 dann auf 12,82 Euro erhöhen.

Scholz kündigte in dem Interview zudem auf Nachfrage an, dass er seine Inflationsprämie von 3000 Euro „für gute Zwecke" spenden werde. „Ich brauche es nicht", sagte er. „Wir haben in der Regierung verabredet, dass jeder für sich, wenn es so weit ist, eine Entscheidung trifft."

Hintergrund ist der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst, der einen Inflationsausgleich von 3000 Euro für Beschäftigte vorsieht. Dies gilt auch für Regierungsmitglieder.

Unterdessen rechnet Scholz auch fest mit einer zweiten Amtszeit von US-Präsident Joe Biden. „Ich glaube wirklich, dass Präsident Biden erfolgreich sein wird bei seiner Wiederwahl“. Biden sei nicht nur ein erfahrener internationaler Politiker, sondern setze sich auch für den sozialen Zusammenhalt in seinem eigenen Land ein. Damit tue Biden „das Richtige, was man gegen Trumpismus und ähnliche Bestrebungen" machen müsse.

Angesprochen auf das Alter Bidens fügte Scholz hinzu: „Ich habe keine Anzeichen, dass der Präsident das Amt nicht auch noch die nächsten Jahre weiter gut ausüben kann." Die Ärzte des 80-Jährigen sagten, dass er „fit für sein Alter" sei. Scholz hatte schon früher die Hoffnung geäußert, dass Biden bei den Wahlen 2025 im Amt bestätigt wird. Er hatte zudem dem früheren US-Präsidenten Donald Trump die Spaltung der USA vorgeworfen. Trump will erneut für die Republikaner antreten.