Politik aus der zweiten Reihe : Ohne diese Drei läuft nichts in der Ampelkoalition

Sie telefonieren jeden Tag mehrfach, halten Kontakt per Video und SMS, sehen sich regelmäßig direkt. Sie sind po­litische Konkurrenten und ar­beiten doch ganz eng zusammen. Aus der Öffentlichkeit halten sie sich fern. Ob­wohl man sie nicht kennt, gilt: Ohne sie würde die Ampel in Berlin nicht funk­tionieren. Die Rede ist von Wolfgang Schmidt, Anja Hajduk und Steffen Saebisch. Ihre Chefs kennt jeder: Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner. Von ihnen sind sie entsandt, um die Ministerien der Bundesregierung zu koordinieren. Schmidt macht das für die SPD, Hajduk für die Grünen, Saebisch für die FDP.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Zugleich müssen sie gemein­same Wege für alle drei Parteien finden, damit das Regieren in der Dreierkonstellation klappt. Die Aufgabe des Trios ist es, möglichst viele Probleme frühzeitig zu erkennen und Konflikte zu antizipieren. Also sie vorauszusehen, bevor sie mit Wucht ausbrechen. Und wenn sie doch ausgebrochen sind, sie möglichst rasch beizulegen. Die drei sind ein Frühwarnsystem für ihre Chefs, Parteien und Mi­nisterien, für die Ampelregierung insgesamt. Am besten ist es, wenn sie gar nicht auffallen. Wie Heinzelmännchen. Die jä­ten nachts das Unkraut, und am Morgen sehen die von den Ministern bestellten Gärten schön aus.

Über Details ihres Austauschs sprechen alle drei nicht. Aber ein bisschen lässt sich ihnen entlocken, was sie tun im Getriebe der Macht. Kürzlich etwa haben Scholz, Lindner und Habeck zusammengesessen, um das Entlastungspaket der Koalition auszuhandeln. Schmidt, Hajduk und Saebisch arbeiteten ihnen zu. Als der Koalitionsausschuss dann am ersten Wochenende im September 22 Stunden tagte, als um zehn Uhr abends die Küche im Kanzleramt schloss und die Koali­tionäre auf die Süßigkeitenvorräte ange­wiesen waren, da saß nur Schmidt als Kanzleramtschef in der Runde.

Bodenständig, hellwach, gesellig

Aber auch Anja Hajduk und Steffen Saebisch waren wach und blieben für ihre Chefs erreichbar, Schmidt schickte ihnen im­mer mal wieder eine SMS. Und Saebisch zum Beispiel hatte eine Backoffice-Struktur aufgebaut für die FDP-Leute im Koalitionsausschuss. Samstagmorgen war er selbst noch im Kanzleramt gewesen, zur Vorbesprechung der FDP-Leute. Seine Mission war da, der liberalen Gruppe die aktuelle Lage in den anderen Parteien nahezubringen. Ein Briefing nach dem Motto: Das kommt jetzt auf euch zu. Später war er mit einem kleinen Mitarbeiterteam im Bundesfinanzministerium, um zuzuarbeiten oder Fragen zu be­antworten, etwa ob das, was politisch geplant ist, sich administrativ umsetzen lässt. Gegen halb eins fuhr er nach Hause und arbeitete von da weiter.

Der 51 Jahre alte Jurist tüftelte das Am­pelbündnis mit aus, FDP-Chef Lindner hatte ihn vor den Koalitionsverhandlungen als eine Art rechte Hand ge­holt. Bis dahin war Saebisch Hauptgeschäftsführer der Friedrich-Naumann-Stiftung in Potsdam, ein Job, in dem er sich in sieben Jahren einiges Ansehen er­worben hatte, zu­dem die Sympathie seiner Kollegen, die beim Grillfest zu seinem Abschied sogar eine scharfe Sauce „à la Saebisch“ servierten, weil er die immer so genossen hatte. Zuvor war Saebisch fünf Jahre lang Amtsleiter im hessischen Wirtschaftsministerium ge­wesen, er wusste also, wie man ein Querschnittsressort koordiniert. Den Planungsstab der FDP-Bundestagsfraktion hatte er davor geleitet. Und die freie Wirtschaft kannte der Jurist ebenfalls, arbeitete als Rechtsanwalt in Berlin. Es sind Erfahrungen, die für Lindner nun Gold wert sind.