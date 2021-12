Hamburg : Offenbar islamistischer Anschlag vereitelt

Wie nun bekannt wurde, sitzt in Hamburg ein Deutsch-Marokkaner in Untersuchungshaft, der sprengfähiges Material gelagert haben soll. Innensenator Grote spricht von einem „sehr, sehr ernsthaften Vorgang“.

Innensenator Andy Grote am 10. Dezember 2021 in Hamburg. Bild: dpa

Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben womöglich einen islamistischen Terroranschlag verhindert. Am 26. August habe die Polizei einen 20 Jahre alten Deutsch-Marokkaner verhaftet, sagte der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag. Dieser habe seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg gehabt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Er soll die Aufmerksamkeit von Ermittlern erregt haben, als er versucht habe, eine Handfeuerwaffe oder eine Granate zu kaufen. Er geriet dabei an einen verdeckten Ermittler und sei bei einer fingierten Übergabe verhaftet worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Angesichts zahlreicher Kontakte in die salafistisch-islamistische Szene sei im Zuge der fortlaufenden Ermittlungen vor drei Wochen eine Wohnung in Hamburg durchsucht worden, zu der der Mann Zugang gehabt habe. Dort, äußerte Grote, seien alle erforderlichen Komponenten für den Bau eines Sprengsatzes sichergestellt worden. Art und Menge des sprengfähigen Materials seien geeignet gewesen, zumindest „im Nahbereich“ erhebliche oder tödliche Verletzung auszulösen.

„Wir haben es hier mit einem sehr, sehr ernsthaften Vorgang zu tun“, sagte Grote. Ein Ziel für den Anschlag oder ein möglicher Zeitpunkt für seien jedoch nicht bekannt. Am Mittwoch wurden auch die Wohnungen von 16 Kontaktpersonen durchsucht. Eine konkrete Anschlagsgefahr bestehe nicht mehr.

Der festgenommene Verdächtige ist der Sohn eines bei den Sicherheitsbehörden bereits seit langem bekannten Islamisten. Anhaltspunkte für Mittäter gibt es bislang offenbar nicht.